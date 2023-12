Preço do pescado em Belém volta a subir após 7 meses de queda; veja espécies que ficaram mais caras

A maioria do pescado comercializado em feiras e mercados municipais de Belém ficou mais cara no mês de novembro, segundo pesquisa realizada mensalmente pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-pa), e divulgado nesta sexta-feira (15). Essa é a primeira alta nos preços identificada após uma sequência de sete meses consecutivos nos quais a maioria das espécies ficaram mais baratos para o consumidor.

Conforme o levantamento, as elevações mais expressivas no mês de novembro foram identificadas na Gurijuba (18,10%), Uritinga (12,67%), Mapará (11,99%), Acari (10,05%) e Tucunaré (8,08%). Por outro lado, algumas espécies, como Aracu (-9,71%), Tamuatá (8,76%) e Pescada Gó (8,52%), tiveram redução nos preços.

“Em uma análise mais aprofundada, observamos que no comportamento do preço do peixe comercializado neste ano, de janeiro a novembro de 2023, a maioria do peixe apresentou aumentos com reajustes acima da inflação, calculada em 3,14% (INPC/IBGE) para o mesmo período", declarou o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa.

No comparativo de preços de novembro de 2022 a novembro de 2023, a maioria do pescado também apresentou reajuste de preços e, em vários casos, houve aumentos que superam a inflação calculada em 3,85% (INPC/IBGE), ainda segundo Everson.

Secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, observa que, de abril a outubro deste ano, houve a redução nos preços da maioria das espécies, mas essas baixas nos valores são comuns nesses intervalos devido à sazonalidade do pescado, ocasionada principalmente pelo período de reprodução e baixas dos rios. "Agora, como de costume, a tendência é que a oferta do peixe diminua e, consequentemente, o valor mais alto seja repassado ao consumidor até o primeiro trimestre do próximo ano”, explica.

Espécies que tiveram alta nos preços

Gurijuba (18,10%)

Uritinga (12,67%)

Mapará (11,99%)

Acari (10,05%)

Tucunaré (8,08%)

Curimatã (7,95%)

Arraia (7,25%)

Pescada Branca (6,53%)

Surubim (4,87%)

Dourada (4,26%)

Filhote (4,05%)

Tainha (3,05%)

Pratiqueira (2,85%)

Sarda (1,87%)

Tambaqui (1,75%)

Serra (0,51%)

Pescada Amarela (0,44%)

Espécies que tiveram redução nos preços

Aracu (-9,71%)

Tamuatá (8,76%)

Pescada Gó (8,52%)

Bagre (6,40%)

Xaréu (6,17%)

Piramutaba (6,14%)

Corvina (6,12%)

Peixe Pedra (6,04%)

Pirapema (4,13%)

Cação (3,43%)

Camurim (2,43%)

Pacu (2,06%)