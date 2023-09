Preço do pescado cai pelo quinto mês cosnecutivo em Belém

A maioria do pescado comercializado nos mercados municipais de Belém está mais barata desde o início de agosto. Segundo dados da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), esta é a quinta baixa de valor consequencial, desde o mês de abril de 2023.

VEJA MAIS

Os consecutivos recuos nos preços de várias espécies populares na culinária paraense foram percebidos por pessoas como Ana Benedita. Moradora do bairro da Pedreira, a aposentada costuma comer peixe pelo menos duas vezes por semana. Presença constante no Mercado Municipal da Pedreira, Ana brinca que já nem pede desconto.

“Eu vou sempre na feira e compro pela oportunidade do dia. Claro que temos as nossas preferências, mas as vezes outro tipo de peixe está mais barato e não é ruim, então eu levo. Nos últimos tempos todo mundo notou essa queda. Os peixes que não baixaram o preço, pelo menos não aumentaram, diferente de outros anos, onde subia sempre”, diz.

A pesquisa apresentada pela Secon e Dieese-PA ontem, analisou as 38 espécies de peixe mais consumidas pela população paraense. A piramutaba, o curimatã e a pirapema foram as espécies de peixe que mais apresentaram queda nos preços.

MAS...

Apesar dos recuos registrados desde abril deste ano, no balanço comparativo de preços (janeiro a Agosto/2023), a maioria do pescado comercializado nos mercados municipais continua com preços elevados e em muitos casos com reajustes acima da inflação estimada em torno de 3,00% para o mesmo período".

Se tratando do comportamento de valor nos últimos 12 meses (agosto de 2022 a agosto de 2023), o estudo releva que os reajustes superam em mais que o dobro a inflação, estimada em torno de 4,5% para o mesmo período, observa o supervisor técnico do Dieese-PA, Everson Costa.

Segundo o secretário Municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, “a projeção é de que haja novas quedas no valor do peixe vendido neste mês de setembro em nossos mercados municipais, proporcionando, mais uma vez, uma boa alternativa para o bolso e para a saúde da população de Belém que consume esse alimento”.

Espécies que apresentaram maiores quedas no preço:

Piramutaba, com baixa de 11,62%; Curimatã, 10,93%; Pirapema, 7,86%; Mapará, 4,92%; Uritinga, 4,34%; Tambaqui, 3,72%; Pescada Gó, 3,32%; Sarda, 3,28%; Cangatá, 2,96%; Serra 2,92%; Filhote, 2,56%; Pacu, 2,54%; Pescada branca, 2,40%; Tamuatá, 1,17%; Gurijuba, 1,02%; Dourada, 0,96%; Pratiqueira, 0,58%; Xaréu, com queda de 0,08%.