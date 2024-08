Preço do litro do açaí apresenta redução de quase 18% em Belém

O preço do litro do açaí comercializado em Belém apresentou queda no mês julho, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pa). A pesquisa da entidade identificou uma redução de em média 18%, com o preço do tipo médio custando cerca de R$ 18,89 no último mês, em junho os valores giravam em torno de R$ 21. Consumidores e profissionais do ramo também perceberam a redução que se deve ao fim da entressafra, período entre a última colheita e o início da próxima.

Para o batedor de açaí, Ronald Carvalho, a redução ainda pequena é herança do último inverno amazônico, ele lembra que há dois meses o litro do produto chegou a custar até R$ 26, por isso espera uma redução gradual. Agora, ele comemora a queda no valor e aguarda com expectativa uma redução ainda maior para os próximos meses. “Esse preço ainda vem desde o inverno e a gente continua com ele porque acaba que não tivemos uma redução maior no açaí [que chega para revenda]. Durante todo esse tempo de chuva ele estava a R$ 26 e com esse sol que chegou agora, a gente baixou para R$ 22”, explica o profissional.

O proprietário de algumas lojas de açaí em Belém, Anderson Pires, afirma que a redução é comum devido ao período e a expectativa é de valores ainda menores nos próximos meses. “Quando chegar o açaí da região de Ponta de Pedras, no Marajó, o preço vai baixar ainda mais”, explica. Isso acontece por conta da oferta ampliada do produto na feira onde os vendedores negociam os paneiros de açaí. Ele aponta que hoje, o preço do paneiro estava custando em torno de R$ 60 reais, mas à medida que os preços caem os clientes também recebem os reajustes nas lojas.

O mesmo levantamento ainda identificou uma variação no preço em função do local onde o açaí é comercializado, a exemplo de feiras, supermercados e pontos de vendas. No caso do tipo médio do produto até a última semana do mês de julho, os preços oscilaram entre R$ 12 e R$ 15 nas feiras, já nos supermercados ficaram entre R$ 16 e R$ 19,99. A pesquisa ainda menciona essa mesma variação no caso do tipo grosso, que, segundo eles, foi de R$ 24 a R$ 25 nas feiras e R$ 25 a R$ 28 nos supermercados.

VEJA MAIS

Alívio no bolso

Dados do Dieese ainda apontam que no acumulado de janeiro a julho deste ano, o valor do açaí no tipo médio ficou 4,69% mais barato. Analisando apenas os dois últimos meses, essa queda representou 10,43% a menos, o que facilita a compra e alivia os gastos dos consumidores. A atendente de uma loja de açaí de Belém, Daniele Rodrigues, conta que os clientes já ficaram felizes com a última queda. “Quando o preço baixou para R$ 22, eles ficaram muito felizes e alguns ainda perguntam quando vai diminuir mais”, afirma.

Consumidores da grande Belém destacam a nova redução como um alívio no bolso, esse é o caso do comerciante, Álvaro Ferreira, que consome o produto constantemente e viu ele alcançar valores exorbitantes na cidade. “Realmente teve uma redução. Eu já cheguei a pagar até 40 reais o litro do açaí e hoje em dia está bem mais baixo, e eu espero que baixe mais ainda já que nós estamos na safra, porque eu também já cheguei a pagar R$ 15, se voltar para isso já está de bom tamanho”, aponta o consumidor.