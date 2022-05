Preço da gasolina está em queda em Belém, dizem motoristas

Motoristas paraenses relatam queda nos preços da gasolina nas últimas semanas. O preço médio teve pequeno recuo, com queda de cerca de apenas R$ 0,02, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Porém quem abastece pela região metropolitana de Belém afirma encontrar o combustível até R$ 0,20 mais barato.

Igor Silva, servidor público, afirma que notou a redução há mais de uma semana, porém ainda há muita variação de preços entre os postos. “Eu abasteço de duas a três vezes por semana, mas mesmo assim eu já achei onde tá abaixo de R$ 7. Reduziu uma média de R$ 0,10”. Para o autônomo Renan Estumano, encontrar o combustível mais barato exige um esforço de pesquisa. “Em alguns lugares está a R$ 7,03. Aqui foi onde eu achei mais barato por R$ 6,83, então já é uma redução de R$ 0,20”.

VEJA MAIS

Preço da gasolina está em queda em Belém

Quem abastece todos os dias também avalia que há um movimento de queda nos preços. O taxista Mauro Santos diz que percebeu uma redução média de R$ 0,20 nos preços praticados na capital. “Ainda não é uma queda generalizada, mas tem onde encontrar. Fica mais em conta e vantajoso para gente que trabalha com o carro”, conta.

No entanto, dados do Sistema de Levantamento de Preços da ANP mostram que ao longo do mês de maio a redução média no preço da gasolina comum ficou em apenas 0,24%, passando de R$ 7,338 para R$ 7,320. Em Belém, a redução observada ficou no mesmo patamar, em 0,25%, com queda de R$ 7,15 para R$ 7,13 em média. Por outro lado, alguns municípios tiveram redução maior. É o caso de Altamira que teve queda de 0,43% e de Castanhal que teve redução média de 0,53%.

Preço do etanol

Em relação ao etanol, o Pará registrou um aumento de 0.15% no preço médio em maio. Nesse caso, Belém teve uma queda mais expressiva, com variação de 1,54% nos preços, que saíram R$ 6,40 no início do mês e fecharam a última semana em R$ 6,30. Em Ananindeua, a redução foi ainda maior e ficou na casa de 2,86%, com valor médio atual de R$ 6,10. Na contramão desse movimento, Santarém registrou um aumento de 3.08%, apesar de o valor médio atual de R$ 6,69 ser inferior ao observado duas semanas antes, quando o combustível bateu a marca de R$ 7,29.

Preço do litro da gasolina no Brasil

No cenário nacional, o balanço da ANP também mostra que o preço do litro da gasolina passou de R$ 7,29 para R$ 7,25, o que representa uma queda de 0,58%. Por sua vez, o etanol teve preços 4,68 % menores entre o começo do mês e a última semana.

Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (SindiCombustíveis), afirmou que não acompanha a variação de preços e que não é possível prever qualquer tipo de tendência atual, já que “o preço dos combustíveis depende de uma série de fatores que variam diariamente”.

VEJA MAIS