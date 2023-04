Preço da gasolina e do etanol registra primeira queda do ano no Brasil

O Índice de Preços Ticket Log (IPTL) divulgou que o preço médio do litro da gasolina e do etanol no Brasil apresentou a primeira redução do ano. No período de 1º a 13 de abril, a gasolina foi vendida a R$ 5,85, representando um recuo de 0,48% em comparação ao fechamento de março. Já o litro do etanol foi comercializado a R$ 4,58 no início de abril, com redução de 0,40% na mesma base de comparação. No Pará, continua mais vantajoso abastecer com gasolina.

Embora esta seja a primeira queda do preço da gasolina em 2023, a alta acumulada no ano é de 9,94%. Essas variações de preços têm impacto significativo na inflação do país, como sinalizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, que foi influenciado pelos aumentos no preço da gasolina.

Em relação ao etanol, a última queda no preço foi registrada em outubro de 2022, quando o combustível ficou 4,58% mais barato em relação a setembro.

Todas as regiões tiveram redução

No que diz respeito à análise regional, todas as regiões do país apresentaram redução no valor da gasolina. O Sudeste apresentou o menor preço médio, fechando em R$ 5,60 (-0,53% em relação a março), enquanto a maior redução foi na Região Sul, de 0,81%, com o preço caindo de R$ 5,65 para R$ 5,60. Quanto ao etanol, o mais barato foi encontrado nas bombas do Centro-Oeste, a R$ 4,08, e a maior queda de preço foi no Nordeste, com uma redução de 0,89%, saindo de R$ 4,61 para R$ 4,57.

Na análise por Estado, a Paraíba apresentou o menor preço médio para a gasolina, de R$ 5,42, enquanto Roraima teve o preço mais alto, de R$ 6,61. A maior redução no preço da gasolina foi identificada no Acre, com queda de 1,89%, fechando com preço médio de R$ 6,06. Em contrapartida, o etanol comercializado no Acre teve o aumento mais expressivo do país, de 4,37%, passando de R$ 4,37 para R$ 4,56. O Piauí, por outro lado, concentrou a maior redução no preço do etanol, de 4%, saindo de R$ 4,75 para R$ 4,57.

É importante ressaltar que, durante o período avaliado, o etanol foi considerado o combustível mais vantajoso para abastecimento nos Estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, enquanto os demais estados tiveram a gasolina como a opção mais viável.