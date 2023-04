Motoristas chegam a gastar 10,4% do salário com gasolina em Belém; calcule seu consumo

Os moradores de Belém e região que utilizam carro para se locomover no dia a dia chegam a gastar 10,4% do salário com a compra do combustível. A reportagem de O Liberal fez um cálculo, com a ajuda de uma calculadora especializada e o apoio do economista Nélio Bordalo, para determinar o percentual de comprometimento do salário com a gasolina comum, que, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), ficou em uma média de R$ 5,21 na semana entre 26 de março e 1º de abril na capital.

Para o cálculo, foram consideradas pessoas que utilizam carros populares, com motor 1.0 e capacidade de percorrer cerca de 13 quilômetros por litro dentro da capital paraense, e que têm uma renda de R$ 4.620, valor usado apenas para efeito de cálculo. Isso porque, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o belenense ganha uma média de 3,5 salários mínimos, hoje fixado em R$ 1.320.

Além disso, a reportagem considerou que os motoristas utilizam o carro para percorrer 40 quilômetros por dia, o que gera um gasto diário de R$ 16,03 e mensal de R$ 480,92 com a gasolina comum.

De acordo com o economista Nélio Bordalo, os valores e o percentual estão dentro do padrão em relação aos itens que compõem o orçamento das famílias com veículo, mas o consumo poderia ser mais baixo se o trânsito não tivesse alguns gargalos, como engarrafamentos em horários pontuais na entrada de Belém e no centro da cidade. Afinal, quanto mais tempo no trânsito, maior o consumo de combustível.

O cálculo para saber quanto o combustível compromete do salário é simples, segundo Nélio: “A primeira informação é saber qual é o consumo médio do modelo do carro. Depois, verificar quantos quilômetros o carro percorre por dia, nas atividades normais da família ou do motorista. Outra informação necessária é o valor pago pelo litro do combustível. Com esses dados, é só calcular”, diz. Mas, se o motorista quiser, pode usar a calculadora disponível abaixo:

Redução

O economista Nélio Bordalo diz que o motorista pode programar os horários de deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa em horários com trânsito mais tranquilo, evitando a hora do rush, para economizar gasolina, assim como planejar trajetos de maneira a fugir de ruas e avenidas com tráfego pesado.

Ele também indica utilizar aplicativos para verificar como está o trânsito no trajeto que vai fazer, pois os aplicativos apresentam alternativas mais adequadas para os motoristas, o que ajuda a economizar combustível.

Mas, além de evitar engarrafamentos, há outras formas de reduzir o consumo de gasolina no dia a dia. “Se for possível, principalmente para quem trabalha sem necessidade de usar muito o carro, optar por outras formas de transportes, economizando combustível, valor do estacionamento e desgastes no veículo. Isso serve para quem trabalha o dia inteiro sem precisar do carro”, detalha.

Ainda segundo Nélio, o motorista também deve dirigir o veículo adequadamente, ou seja, evitar acelerar sem necessidade ou dirigir em velocidades que geram maior consumo de combustível - por isso é importante ler o manual do veículo, diz.

Despesa com gasolina em Belém

Considerando:

Salário mensal: R$ 4.620

Preço da gasolina comum: R$ 5,21

Carro: Ônix ou HB20 1.0 (13km/l)

Quilometragem diária: 40km

Resultados:

Gasto diário com gasolina: R$ 16,03

Gasto mensal com gasolina: R$ 480,92

Porcentagem do salário gasto com gasolina: 10,41%