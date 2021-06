Saiba 4 formas de economizar gasolina em um carro ou moto

A alta nos preços dos combustíveis no Brasil é recorrente. Praticamente todos os meses, os motoristas sofrem com os valores excessivos, que se refletem no bolso de quem tem carro ou moto. Porém, com algumas mudanças de hábitos e práticas no dia a dia, é possível economizar e não sentir tanto no bolso o reflexo dos preços.

Então, saiba quais são as quatro dicas para poupar combustível e ajudar a deixar o bolso mais cheio.

Marcha (Câmbio): Para economizar, o ideal é sempre utilizar a uma marcha mais alta. Hoje em dia, praticamente todos os carros e motos possuem câmbio de 5 ou 6 velocidades. E quando a última marcha é utilizada (marcha alta), o motor trabalha menos e mantém uma rotação mais baixa, permitindo a economia de combustível.

Rotação (RPM): Juntamente com a marcha, a rotação do motor faz diferença para quem quer gastar menos. Manter uma rotação mais baixa, a maior parte do tempo, é outra forma de poupar gasolina.

No momento da pressa, muitas pessoas costumam dirigir/pilotar de maneira acelerada. Mas, fazendo o contrário e indo sem pressa, passando as marchas mais rápido ainda com a rotação baixa, irá poupar mais. Assim, os resultados serão notados no bolso e irão compensar o fato de estar dirigindo/pilotando mais devagar.

Acelerador: Outro ponto importante é a posição do acelerador. O correto é ele não passar de 60%, pois quanto mais “aberto”, mais combustível gasta. Então o hábito que alguns motociclistas possuem de “torcer o cabo” até o final, não ajuda a economizar.

Também não adianta andar a 30 km/h, em sexta marcha, com rotação baixa, se o acelerador estiver no “talo”, ou seja, em 100%. Para tudo dar certo, todas essas variáveis precisam trabalhar juntas.

Frenagem: O hábito de frear é igualmente importante. Uma frenagem suave, diminuindo a velocidade aos poucos, irá fazer a próxima aceleração ser melhor, calma e economizar combustível. Quando a freada é forte e, se parar totalmente, terá que aplicar um pouco mais de acelerador para ter força suficiente para sair do lugar ou retomar a velocidade.

A introdução destes pequenos hábitos no dia a dia fará diferença na economia de combustível.