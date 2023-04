Inflação: IPCA sobe 0,71% em março, puxado pela alta da gasolina

Dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é considerado a inflação oficial do país, apresentou alta de 0,71% em março. Com isso, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada chega a 4,65%.

Apesar de a gasolina ter sido o destaque, com um aumento de 8,33% no mês, contribuindo com 0,39 ponto percentual no índice, o resultado ficou abaixo das expectativas de mercado, que esperavam uma inflação de 0,77% para março.Em fevereiro, o IPCA havia subido 0,84%. Já nos três primeiros meses deste ano, houve uma alta acumulada de 2,09% nos preços, e oito dos nove grupos de preços registraram aumento, sendo que o grupo de Artigos de residência foi o único que apresentou baixa de 0,27%.

O grupo de Transportes foi o que teve a maior alta em março, com um aumento de 2,11%, enquanto os grupos de Saúde e cuidados pessoais (0,82%) e Habitação (0,57%) também registraram altas relevantes no índice.