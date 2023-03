IPCA-15: prévia da inflação desacelera e fica em 0,69% em março

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, desacelerou de 0,76%, registrado em fevereiro, para 0,69% em março. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também desacelerou de 5,63% para 5,36%. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (24), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme os dados divulgados, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta na comparação com o mês anterior. O maior impacto sobre a prévia da inflação foi no grupo de transportes, que teve alta de 1,5% na comparação com fevereiro, respondendo por 0,3 ponto percentual (p.p) do índice de março. Para o IBGE, essa alta foi puxada, principalmente, pelo aumento de 5,76% nos preços da gasolina.

O único a apresentar deflação no mês foi artigos de residência.

Veja a variação dos grupos em março:

Vestuário: 0,11%

0,11% Transportes: 1,50%

1,50% Alimentação e bebidas: 0,20%

0,20% Saúde e cuidados pessoais: 1,18%

1,18% Habitação: 0,81%

0,81% Despesas pessoais: 0,28%

0,28% Artigos de residência: -0,18%

-0,18% Comunicação: 0,08%

0,08% Educação: 0,75%