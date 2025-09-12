Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pontos de recarga de veículos elétricos no Brasil crescem 14% em seis meses

Os dados são da Tupi Mobilidade, em parceria com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Estadão Conteúdo
fonte

Embora os carros elétricos sejam mais modernos, sustentáveis e silenciosos, essas mesmas características podem causar enjoo em algumas pessoas (Freepik)

Um levantamento mostra que o Brasil tinha 16.880 pontos públicos e semipúblicos de carregamento de veículos elétricos em agosto. Na comparação com o levantamento anterior, de fevereiro (14.827), houve um crescimento de 14% na rede total de infraestrutura de recarga do país.

Pelo menos 1.499 municípios brasileiros contam com eletropostos, crescimento de 10% na disponibilidade de infraestrutura na comparação com fevereiro de 2025. A atual infraestrutura aponta para uma relação de 18 veículos plug-in por eletroposto.

VEJA MAIS

image Carros elétricos dão mais enjoo? Entenda o motivo dessa sensação
Embora os carros elétricos sejam mais modernos, sustentáveis e silenciosos, essas mesmas características podem causar enjoo em algumas pessoas

image Onde recarregar carro elétrico em Belém; veja a lista
Conforme levantamento do site NeoCharge, feito em 2024, a capital paraense possui mais de 3,7 mil veículos desse tipo

image Carro elétrico pegando fogo 'ressuscita' e avança em pedestres; veja
De acordo com testemunhas, o fogo foi provocado por um curto-circuito que afetou o motor do carro, causando uma rápida propagação das chamas

Dos 16.880 eletropostos existentes até agosto, 77% (13.025) oferecem carga lenta (AC), enquanto 23% (3.855) são carregadores rápidos (DC). Esse serviço cresceu 59% em seis meses.

O Norte foi a região que teve a maior evolução porcentual (31%) de pontos, mas o crescimento da infraestrutura tem se distribuído de maneira desigual pelo território nacional, revelando diferentes estágios de maturidade, de acordo com o levantamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

veículos elétricos

Brasil

pontos

recarga

Tupi Mobilidade

ABVE

pesquisa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EXPANSÃO

Pontos de recarga de veículos elétricos no Brasil crescem 14% em seis meses

Os dados são da Tupi Mobilidade, em parceria com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

12.09.25 17h33

agricultura

Produção agrícola do Pará atinge valor recorde em 2024

Valor da produção teve alta de 25,7% em relação a 2023

12.09.25 13h53

safra

Pará amplia produção de grãos e atinge 7 milhões de toneladas na safra 24/25

Área produtiva no estado subiu de 1,89 milhão de hectares em 2023/24 para 2 milhões em 2024/25, uma alta de 6,7%

12.09.25 13h44

SETOR AUTOMOTIVO AQUECIDO

120 mil veículos emplacados: Pará lidera crescimento no mercado automotivo da Região Norte em 2025

Estado registra alta de 14,42% nos emplacamentos de veículos zero km entre janeiro e agosto, superando média nacional e regional.

12.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

CONCURSO

Paraenses se preparam para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado

Especialista dá dicas de como se preparar para o exame

05.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda