Polícia Federal chega ao Terminal de Miramar após ordem da Justiça para liberação do local

Acompanhado de policiais federais, um oficial de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região chegou por volta das 15h30 desta terça-feira ao Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém, com uma ordem para desbloqueio do porto, assinada pela desembargadora Francisca Formigosa. O local estava interditado desde o início da manhã por guardas portuários, que cobram da CDP a assinatura do acordo coletivo da categoria. Os manifestantes se reunieram para decidir os rumos da greve. Ficou acertado que eles iriam liberar o local, mas manter a paralisação

Ontem, eles já haviam bloqueado o Porto de Vila do Conde, mas liberaram o local nesta terça, após decisão da Justiça do Trabalho.

