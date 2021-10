Terminal de Miramar em Belém é fechado novamente; local abastece o Pará com gás e gasolina

Na manhã desta terça-feira, os guardas portuários fecharam novamente o Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém, que abastece grande parte dos estados do Pará e Amapá com combustíveis. Durante o último protesto desse tipo, nos dias 13 e 14 de outubro, pontos de revenda de gás, em Belém, chegaram a ter os estoques afetados. Na ocasião, eles informaram que fechariam as portas por falta do produtos caso o bloqueio do terminal durasse mais um dia. Já os postosde gasolina não chegaram a ter o abastecimento comprometido.

O novo protesto está sendo realizado, novamente, pelos guardas portuários, que cobram da Companhia Docas do Pará (CDP) a assinatura do acordo coletivo da categoria. Sem isso, eles afirmam que a redução no salário chega a 30%. Os trabalhadores argumentam que não estão exigindo aumento. "Mesmo com o crescimento da inflação, a categoria aceita a proposta da empresa de uma redução de cerca 3,5% na remuneração. No entanto, a empresa se recusa a assinar o acordo, que ela mesma propôs. E para piorar, nos dois últimos meses houve um corte de 30% na remuneração", disse nota enviada pelo Sindicato dos Guardas Portuários do Pará e Amapá (Sindiguapor), nesta segunda.

Ontem, eles chegaram a fechar o Porto de Vila do Conde, mas informaram que o local seria liberado nesta manhã.