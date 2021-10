Guardas portuários do Pará voltam a fechar Porto de Vila do Conde por tempo indeterminado

Os guardas portuários do Pará realizam nova manifestação, na manhã desta segunda-feira, contra a Companhia Docas do Pará (CDP). Eles fecharam o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e não descartam a interdição de outros terminais, como o de Miramar, que abastece o Pará e Amapá com combustíveis.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Guardas Portuários do Pará e Amapá (Sindiguapor), Rodrigo Rabelo, após a última greve, realizada nos dias 13 e 14 deste mês, foi concedido um prazo de cinco dias úteis para a CDP se posicionar sobre a assinatura do Acordo coletivo. "Até hoje ela não se pronunciou, então, resolvemos fazer greve mesmo e desta vez sem data até eles se pronunciarem", disse Rodrigo.

Durante a primeira greve, a Companhia Docas do Pará foi procurada pelo Grupo Liberal para se posicionar sobre o assunto. Na ocasião, respondeu que é sensível à questão das reivindicações propostas pelos sindicatos dos portuários, que reafirma o seu compromisso com a sociedade e que está empenhada em buscar uma solução justa em respeito às leis e garantindo os seus propósitos institucionais. "A CDP vem tomando todas as providências necessárias para solucionar a questão", disse, em nota

Nesta segunda, a empresa foi novamente procurada e a reportagem aguarda uma resposta.