Petróleo recua por preocupações com demanda na China

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (15/07), uma vez que as preocupações com a demanda pelo principal importador, a China, compensaram as notícias econômicas favoráveis ​​dos Estados Unidos, a restrição da oferta da Opep+ e as contínuas tensões no Oriente Médio.

Os futuros do Brent caíram 0,18 dólar, ou 0,2%, para fechar a 84,85 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,30 dólar, ou 0,4%, a 81,91 dólares.

"Os dados chineses, incluindo operações de refinarias e importações de petróleo, não são favoráveis", disse o analista do UBS, Giovanni Staunovo. "Mas o crescimento da demanda em outros lugares ainda é saudável."

A economia da China cresceu muito mais lentamente do que o esperado no segundo trimestre, à medida que uma prolongada recessão no setor imobiliário e a insegurança no emprego perturbaram uma recuperação frágil, mantendo vivas as expectativas de que Pequim necessitará de ainda mais estímulos.

VEJA MAIS

A produção das refinarias da China caiu 3,7% em junho em relação ao ano anterior, caindo pelo terceiro mês devido à manutenção planeada, enquanto as margens de processamento mais baixas e a fraca demanda por combustível levaram as fábricas independentes a reduzir a produção.

Nos EUA, o mercado centrou-se na tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, que alguns dizem que poderá aumentar as suas hipóteses de reeleição.