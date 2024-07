Gasolina, diesel e etanol sobem nos postos na 1ª quinzena de julho, diz Ticket Log

SÃO PAULO (Letícia Fucuchima/Reuters) - Os preços da gasolina, diesel e do etanol registraram aumentos nos postos do Brasil na primeira metade de julho, apontou o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) divulgado nesta segunda-feira.

A gasolina teve acréscimo de 1,16% no período, com o litro alcançando uma média de 6,09 reais nas bombas, enquanto o etanol chegou a 4,08 reais por litro, incremento de 2,26%, conforme o levantamento feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil.

O diesel comum, por sua vez, voltou a superar a média de 6 reais o litros, com alta de 0,67% ante o fechamento de junho. Já o tipo S-10 teve aumento de 1,15% nas bombas, com uma média de 6,15 reais o litro.

No caso da gasolina, a tendência de alta reflete o reajuste de 7% anunciado pela Petrobras nas refinarias no início deste mês, o primeiro em oito meses.

"Novos reflexos no bolso dos consumidores após essa alta deve acontecer ao longo de todo o mês de julho", avaliou Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, em nota.

O comportamento do diesel nas bombas pode ter sido influenciado pela oscilação do dólar e pelo encarecimento do biodiesel, apontou o especialista, lembrando que o combustível não tem seus preços reajustados pela Petrobras a distribuidoras desde agosto do ano passado.

"Fato esse que quando observamos as suas médias ao longo de todo o ano, o diesel não teve um grande pico de variação, oscilou entre 5,90 e 6 reais o comum, e o tipo S-10 chegando ao maior valor médio agora, a 6,15 reais, ante o menor de 6,07 reais registrado em março e junho", disse Pina.

Já em relação ao etanol, a análise aponta que o biocombustível se mostrou mais competitivo do que a gasolina em 15 Estados na primeira quinzena de julho, sendo mais econômico em todos os Estados das regiões Centro-Oeste e Sul.