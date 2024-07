Belém e Ananindeua: ação oferece até 65% de desconto na fatura de energia; saiba como conseguir

A partir desta segunda-feira (15), a Equatorial Pará realiza a E+ Caravana em bairros da Região Metropolitana de Belém, com cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de luz. A ação seguirá até esta quinta-feira (18).

Em Belém, a iniciativa é realizada no bairro Parque Verde; já em Ananindeua, no bairro Centro. Durante as ações, os clientes também podem trocar lâmpadas convencionais pelas de LED, que são mais econômicas, além de solicitar outros serviços que podem ser encontrados em uma agência de atendimento.

Cadastro

Segundo o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Jorivaldo Taveira, o benefício pode ser concedido a um alto número de pessoas, mas elas nunca se cadastraram.

“Sempre estamos realizando ações em diversos municípios do Estado, com o objetivo de alcançar os mais de 708 mil clientes que ainda não se cadastraram para receber o benefício. Com o desconto na conta de energia, as famílias podem direcionar esses recursos para outros custos", comenta Jorivaldo.

Para fazer a inscrição no benefício é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia de um integrante da família beneficiada.

Lâmpadas de LED

Por meio do Programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED.

Com o uso das luminárias desse tipo, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Confira detalhes da ação

E+ Caravana - Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 15 a 18 de julho

Hora: das 8h às 12h

Serviços: Troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

E+ Caravana - Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 15 a 18 de julho

Hora: das 8h às 12h

Serviços: Troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social