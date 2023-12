Petrobras anuncia redução de R$ 0,27 por litro no preço do diesel para as distribuidoras

A Petrobras anunciou a redução no preço no diesel para as distribuidoras de R$ 0,27 por litro. Com isso, o produto passa a custar R$ 3,78 o litro para as distribuidoras. Segundo a empresa, a medida começa a valer nesta sexta-feira (8). Não houve mudança nos preços dos demais combustíveis.

"O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação", disse a petroleira, em nota divulgada nesta quinta-feira (7).

Ainda de acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, com a redução, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser, em média, R$ 3,33 a cada litro vendido na bomba. "Dessa forma, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá atingir o valor de R$ 5,92 por litro, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP para a semana de 26/11 a 02/12/2023 indicou um valor médio de R$ 6,16 por litro".

A empresa observa, porém, que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

"No ano, a variação acumulada do preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 0,71 por litro, equivalente a 15,8%", diz a Petrobras.