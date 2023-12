Em 2024, diesel e gás de cozinha terão alta de imposto

A Secretaria da Receita Federal confirmou que não há desoneração prevista para os combustíveis em 2024, segundo o projeto de orçamento para o próximo ano.

Desta forma, já estão previstos no início do ano aumentos nos impostos para o diesel, biodiesel e para o gás de cozinha. Se repassado, o consumidor final irá sentir o peso da decisão da equipe econômica no bolso. A medida faz parte da meta do governo em tentar zerar o déficit nas contas públicas, porém, a consequência disso poderá gerar um impacto na inflação. Anteriormente, a gasolina, o etanol e o querosene de aviação também foram impactados pela oneração dos impostos.



Qual será o impacto da medida?

Diesel/ biodiesel

O diesel é o tipo de combustível utilizado para o transporte de cargas pelo país, o que faz com que o preço final de alguns produtos sejam impactados pelo encarecimento do seu transporte. Além disso, o transporte público também utiliza este combustível.

Segundo dados do Instituto Combustível Legal (ICL) e da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis (Brasilcom), o aumento no diesel poderá ser de:

Diesel A: aproximadamente R$ 0,35 por litro;

Biodiesel: aproximadamente R$ 0,15 por litro;

Diesel B (mistura do diesel A e biodiesel): aproximadamente R$ 0,33 por litro.

Gás de cozinha



O aumento no preço irá pesar ainda mais para as famílias de baixa renda que utilizam fogão a gás na produção das refeições. Restaurantes também sofrerão com o aumento. Atualmente, o preço médio do botijão é de R$ 101,32, segundo site oficial da Petrobras. A volta dos impostos federais podem levar a um aumento de R$ 2,18.

