Preço dos combustíveis apresenta leve queda na Grande Belém

Nas últimas duas semanas, o preço dos combustíveis registrou uma leve queda na Grande Belém. Com uma redução de, em média, R$ 0,10 no valor da gasolina, os consumidores apontam que a variação já causa um impacto no bolso no fim do mês, como afirma o motorista de aplicativo Adelson Oliveira, que relata gastar cerca de R$ 700 por semana para manter o seu carro abastecido.

"Vai fazer uma diferença de quase R$ 100. Quando estou com pouco dinheiro, busco pelo mais barato, mas quando dá para abastecer, vou em outro que oferece a gasolina aditivada", detalha o motorista.

Já o professor Eduardo Oliveira também observou a sutil redução nos últimos dias."Eu percebi que ficou um pouco mais em conta. Costumo abastecer três vezes na semana, tendo que reservar, pelo menos, uns R$ 500, isso considerando apenas os trajetos para o trabalho. Se for para outros trajetos, vai bem mais."

O valor mais baixo de comercialização da gasolina encontrado na Grande Belém foi de R$ 5,14, em um posto de combustíveis localizado no Entroncamento, km 1 da BR-316. Já o diesel, caiu de R$ 5,74 para R$ 5,56. Em média, a gasolina comum está sendo comercializada a R$ 5,29 na capital, enquanto que o diesel está, em média, de R$ 5,79.

De acordo com o Sindicombustíveis, a variação dos preços no Brasil é influenciada por múltiplos fatores, que incluem cotação internacional do petróleo, taxa de câmbio, custos de produção, impostos e margens de lucro das distribuidoras e postos.

“A redução nos meses de novembro e dezembro de 2023 pode estar relacionada a mudanças nessas variáveis, como quedas nos preços do petróleo ou alterações na política de preços adotada pela Petrobras, principal empresa do setor no país. Fatores econômicos globais e políticas governamentais também desempenham papéis significativos nessa dinâmica”, diz a entidade.