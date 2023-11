Pesquisa revela que 29 milhões de brasileiros não tiveram acesso à internet em 2023

A pesquisa TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros) Domicílios 2023, elaborada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, revelou que nos últimos 3 meses, 29 milhões de brasileiros não tiveram acesso à internet.

O número significa uma redução de 19,4% comparado ao mesmo período de 2022, quando 36 milhões não tiveram acesso. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (16).

“Apesar do recuo, o número de brasileiros desconectados ainda é preocupante. Enquanto muitas atividades e serviços são disponibilizados preferencialmente no ambiente on-line, não ter acesso à internet significa estar excluído de inúmeras oportunidades”, afirmou Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br.

O perfil médio do brasileiro sem acesso à internet é homem, residente de área urbana, com 60 anos ou mais e autodeclarado preto ou pardo. A escolaridade média é até o ensino fundamental. A pesquisa também mostra que 16 milhões são do sexo masculino, enquanto 14 milhões são mulheres.



A maioria do público é das classes D ou E –17 milhões, o equivalente a 58,6%. A classe C representa 10 milhões (34,4%) e a A ou B, 2 milhões (6,8%).

As regiões Nordeste e Sudeste aparecem juntas no 1º lugar no ranking, com 10 milhões cada. Norte e Sul também dividem a 2ª colocação, com 3 milhões de habitantes sem acesso à internet nos últimos 3 meses. O Centro-Oeste ficou em 3º, com 2 milhões de pessoas.

Sobre a formação dos brasileiros, os que têm ensino superior completo são minoria:

ensino fundamental – 24 milhões;

ensino médio – 5 milhões;

e ensino superior – 1 milhão.



METODOLOGIA

Ao todo, os pesquisadores consultaram 23.975 domicílios e 21.271 indivíduos em todo país, entre março e julho deste ano. As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios em áreas urbanas e rurais. A pesquisa selecionou as unidades de análise dos domicílios e indivíduos de 10 anos ou mais. São utilizadas informações do PNAD (Censo Demográfico e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) ou do PNADC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

O levantamento também conta com um grupo de especialistas do MCom (Ministério das Comunicações), MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), do IBGE e do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica)

