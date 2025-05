Frutas ficam até 25% mais baratas em abril em Belém; veja lista

Segundo pesquisa divulgada nesta sexta (9/05) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/Pa), em abril deste ano em relação ao mês anterior, os preços médios da maioria das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados de Belém ficaram mais baratos. Os maiores recuos foram o abacate com queda de 25,06%, seguido da acerola com queda de 14,49%; laranja pera com queda de 11,69%; manga rosa com queda de 10,99% e melão amarelo com queda de 9,98%.

Já os menores recuos de preço foram a goiaba vermelha com queda de 7,72%, seguida do maracujá com queda de 7,23%; limão com queda de 6,62%; banana prata com queda de 4,64% e a tangerina com queda de 2,92%.

Os dados do Dieese/Pa são considerados sobre o preço médio do quilo das frutas. No entanto, também em abril, algumas frutas ficaram mais caras. É o caso da melancia, com alta expressiva de 21,25%, seguido da unidade do abacaxi, com alta de 11,23%, e o mamão, com alta de 4,62%.

Preço médio das frutas mais baratas e mais caras de abril, segundo Dieese/Pa

Fruta Preço atual Reajuste mensal Abacate (kg) R$ 8,73 -25,06% Acerola (kg) R$ 10,56 -14,49% Laranja pera (kg) R$ 7,40 -11,69% Manga rosa (kg) R$ 11,50 -10,99% Melão amarelo (kg) R$ 5,95 -9,98% Melancia (kg) R$ 5,25 +21,25% Abacaxi (unid) R$ 9,71 +11,23% Mamão (kg) R$ 9,74 +4,62%