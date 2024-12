Pequenos empreendedores do Pará venderam mais de R$ 300 milhões em produtos em 2024, indica Sebrae

O negócio de pequenas empresas do Pará alcançou o número de R$ 314 milhões de vendas em 2024, segundo o Sebrae/Pa (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Nos 144 municípios paraenses, após a entidade mediar o diálogo entre as prefeituras e os pequenos empreendedores locais, todos os governos municipais passaram a contratar pelo menos um produto de uma pequena empresa. Nesta quarta-feira (11.12), o diretor-superintendente do Sebrae no estado, Rubens Magno, apresentou um balanço detalhado das atividades e conquistas da instituição ao longo do ano no evento “Engage Talk - Resultados 2024”.

A entidade privada teve 194.321 pequenas empresas e pessoas físicas atendidas neste ano. Na categoria MEI (Microempreendedor Individual) e ME (Microempresa) foram mais de 43 mil pessoas atendidas em cada tipo de negócio. Um dos principais eventos promovidos pelo Sebrae/Pa, a Feira de Artesanato do Círio (FAC) gerou R$ 2,8 milhões para os empreendedores em 2024. A quantidade de produtos vendidos foi de 67.335.

Rubens Magno apresentou um balanço detalhado das atividades e conquistas da instituição ao longo do ano no evento “Engage Talk - Resultados 2024”. (Imagem | Carmen Helena)

Fortalecimento de negócios nos municípios

De acordo com Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, os municípios paraenses enfrentam o desafio de dependerem, em grande parte, das prefeituras como principal força econômica. Ele destacou que o Sebrae trabalhou intensamente para estimular negócios efetivos em cada município.

“Os municípios são muito grandes, e uma das tarefas que fizemos foi atuar fortemente para que houvesse negócios dentro de cada município. Muitas vezes, a prefeitura é a grande força motriz, especialmente em regiões como o Marajó. Percebemos que era necessário fomentar pequenos negócios por meio dessas prefeituras,” explicou Magno, acrescentando que a iniciativa envolveu preparar as prefeituras para comprarem de pequenos empresários e, ao mesmo tempo, capacitar esses empreendedores para venderem aos órgãos públicos.

Como resultado, Magno ressaltou o impacto significativo em compras governamentais, citando o aumento expressivo nas vendas de açaí para merenda escolar. “Saímos praticamente de zero para mais de 20 milhões de reais em vendas de pequenos negócios para as prefeituras há alguns anos. Hoje, já estamos batendo a marca de 315 milhões de reais,” afirmou.

Distribuição de renda e impacto social

Rubens Magno também ressaltou o papel das compras públicas no fortalecimento da economia local e na promoção da inclusão social. “Hoje, 100% das prefeituras do Pará compram de pelo menos um pequeno negócio. Isso faz a renda circular dentro do município. Por exemplo, se sou um produtor de açaí e consigo vender para a merenda escolar, esse dinheiro permanece no município, gerando impacto econômico e social,” explicou.

Fomento ao crédito e apoio financeiro

Embora o Sebrae não empreste dinheiro diretamente, Magno destacou a atuação da instituição como avalista por meio do Fundo de Amparo às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). “Em 2024, conseguimos viabilizar quase 30 milhões de reais em operações de crédito no Pará. Estamos colocando dinheiro no mercado, apoiando muitos pequenos negócios,” declarou.

Resultados expressivos em eventos e reconhecimento nacional

Outro destaque do Sebrae Pará foi a realização de eventos, que movimentaram a economia e fortaleceram empreendedores locais. “Este ano, organizamos mais de 1.500 eventos. Na Feira de Artesanato do Círio, por exemplo, geramos quase 3 milhões de reais em negócios, com mais de 67 mil itens vendidos,” informou Magno.

Além disso, o Sebrae no Pará alcançou importantes reconhecimentos. “Recebemos o título de primeiro lugar como a marca socialmente responsável mais importante do Brasil. Hoje, somos a sexta marca mais forte do país e a segunda mais lembrada pela geração X. Isso é resultado de muito trabalho e entrega,” comemorou o diretor.

Planos ambiciosos para 2025

Para 2025, o Sebrae no Pará planeja ampliar ainda mais suas ações, com foco especial na COP 30. “Vamos continuar tudo o que fizemos em 2024, mas já planejamos mais de 3 mil consultorias e 9 mil capacitações. Também criaremos a Vila COP Sebrae, além de lançar a maior campanha da história do Sebrae para um evento como esse,” revelou Magno.

O diretor anunciou, ainda, a inauguração de uma agência para atender as ilhas de Belém, reforçando o compromisso da instituição com o empreendedorismo em todo o estado. “Estamos muito motivados para fazer de 2025 um ano ainda mais transformador para os pequenos negócios,” concluiu.