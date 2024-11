Aproximação do natal já movimenta empreendedores em Belém

Faltando pouco mais de um mês para o natal, empreendedores de Belém já se preparam para oferecer produtos temáticos. Os períodos festivos representam um dos maiores faturamentos para a categoria, chegando a uma média de R$ 10 mil, no caso das louças personalizadas, comercializadas pela autônoma Maria Costa. “Nas datas comemorativas temos o nosso maior faturamento, sendo que no Círio o valor é mais significativo”, explica. Fora das épocas de alta demanda, a empreendedora diz que os lucros ficam em cerca de R$ 4 mil.

A movimentação para o período natalino se inicia desde o mês de outubro, após as festividades do Círio de Nazaré. A sua principal estratégia é pensar produtos que dialoguem com a temática, além de atender a vontade do cliente também sob demanda. “Assim como no Círio, a nossa rotina fica uma loucura nessa época, pois todas as pessoas querem encomendar seus itens personalizados para receber seus familiares em grande estilo”. ressalta.

Neste ano, a expectativa da empreendedora é conseguir superar o seu faturamento médio na data. Ela pretende investir mais em itens tradicionalmente natalinos, mas mantém como marca registrada as características locais nos seus produtos. “Esse ano estamos apostando em itens tradicionais com um toque regional, sem perder a elegância e a delicadeza da pintura a mão, então esperamos dessa forma triplicar o nosso faturamento”, observa.

Outros setores

Representante de dois segmentos, o empresário Fabrizio Guaglianone, atua no comércio de vestuário e no segmento de alimentação em Belém. Em ambos ele destaca a mesma dinâmica de preparação, com a produção de artigos específicos para o natal, sejam roupas temáticas ou cardápios com receitas típicas das festas natalinas. “Esses produtos específicos fazem muita diferença no entendimento do cliente de que tem uma novidade em um momento que ele está mais propício ao consumo”, observa.

A época de fim de ano também é marcada por incentivos financeiros que impulsionam as vendas e o consumo, como o pagamento do 13º salário. Isso se reflete no faturamento elevado que os períodos festivos representam. “Dependendo do negócio vai de 50% a mais, às vezes, duas ou três vezes o faturamento de um mês normal”, ressalta.

Fabrizio lembra que os lucros desse período refletem durante o decorrer do próximo, por isso, a preparação passa por investimentos em marketing, treinamento de pessoal e elaboração de promoções atrativas. “A gente se preparou com produtos e preços adequados, com equipe e uma operação para que o cliente seja bem atendido, acompanhado e tenha produtos atrativos”, conclui.

VEJA MAIS

Oportunidades

Além do público individual, que a empreendedora, Vânia Queiroz, atende sob demanda no seu negócio de personalizados, há também a demanda do setor empresarial. Esse público solicita principalmente a personalização de objetos com os logos das empresas. “Os clientes nessa época querem presentear amigos e familiares, então faço montagem das artes e mando para a aprovação dos clientes, tem também o público empresarial que já é a logo de suas empresas”, explica.

Para ela, o período natalino é “agitado e com um tempo mais corrido”. Isso porque além da sua produção individual, também organiza um coletivo de mulheres de diferentes segmentos que também empreendem. O seu lucro gira em torno de R$ 2 mil, mas projeta um faturamento maior este ano já que “dezembro é um mês bem intenso de trabalhos e o mercado fica aquecido, pois a procura por presentear amigos e familiares é bem maior”.