Barbearias de Belém apostam em inovação para se consolidar em mercado competitivo

O mercado de barbearias foi um dos que mais se expandiram em Belém nos últimos anos. Esse crescimento exige dos empreendedores criatividade para se destacar em um mercado tão competitivo. Algumas barbearias apostam em diferentes temáticas para atrair um público específico.

A Samcro Barbearia, localizada em Belém, nasceu de uma paixão pessoal por motos e um mercado promissor. O proprietário da barbearia, Lucas Brito, percebeu o crescimento do setor na região e resolveu abrir seu próprio negócio no ramo de barbearias.

“Em 2017, eu estava construindo um ponto comercial com a intenção inicial de alugá-lo, já que, naquela época, com recursos limitados, abrir um negócio parecia inviável. No entanto, notei que o setor de barbearias estava em alta, o que me levou a estudar o mercado. Percebi que o investimento inicial e os custos fixos eram relativamente baixos, o que tornou a ideia mais atraente”, explica o empreendedor Lucas Brito.

Inspirada na série americana Sons of Anarchy, a empresa busca trazer um conceito que une a estética de motoclubes a uma rotina de serviços de beleza. “Como um amante de motos, achei perfeito trazer essa identidade para o negócio, criando um ambiente que une minha paixão pessoal com o conceito da barbearia”.

Essa temática adotada pela barbearia tem o objetivo de destacar o estabelecimento e atrair mais clientes que se identifiquem com o local. Também é uma forma da barbearia se destacar em meio a grande concorrência do setor.

“Oferecemos uma estrutura que proporciona liberdade e privacidade aos nossos clientes, com uma recepção separada do salão onde os serviços são realizados. Também utilizamos um sistema que registra todas as informações dos clientes, permitindo acompanhar sua frequência, os serviços realizados, o barbeiro responsável e até preferências pessoais. Estamos constantemente atualizados com as técnicas mais recentes de gestão, atendimento e tendências do setor de beleza”, afirma Lucas Brito.

Equipe da Barbearia (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Desafios do setor O empresário conta que apesar de ter experiência na área contábil, a transição para o segmento de beleza foi um desafio para ele. “Eu não era um profissional da área da beleza, o que dificultou a contratação e retenção de barbeiros qualificados. Para resolver essa questão, contratei uma empresa especializada em formar barbeiros, que forneceu consultoria, treinamento e recrutamento. Essa parceria, que começou com a abertura da barbearia, continua até hoje, quase sete anos depois”, explica. O empresário Lucas Brito (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) Outro grande desafio dos últimos anos foi a pandemia de Covid-19 que impactou diretamente o setor de serviços, e a empresa de Lucas não foi uma exceção. Durante o lockdown, a barbearia precisou fechar temporariamente, no entanto, a adaptação veio rapidamente com atendimentos domiciliares. Ele explica que a empresa fazia o agendamento, "e garantíamos que os barbeiros recebessem integralmente pelo trabalho realizado. Nos adaptamos a esse modelo. Para garantir o bem-estar dos funcionários”. Expansão e fortalecimento Com quase sete anos no mercado e com a marca já consolidada como referência em Belém, a empresa tem planos para o futuro. Segundo Lucas Brito, a segunda unidade da barbearia está em fase de planejamento. “Em 2024 começamos a organizar essa expansão, mas nosso foco inicial é fortalecer todos os processos da primeira unidade para garantir que o mesmo padrão de qualidade seja mantido na nova filial.” afirma o proprietário. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)