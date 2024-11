Assistência técnica autorizada é opção para empreendedores em Belém

Credenciar uma assistência técnica de eletrônicos e eletrodomésticos a marcas importantes que fazem parte do mercado consumidor é uma opção que empreendedores de Belém consideram fundamental para o sucesso do negócio. Seja pela facilidade no acesso a peças, ou pelos melhores preços cobrados durante os consertos ou manutenções, prestar um serviço autorizado é garantia de segurança tanto para os profissionais, quanto para os clientes.

Moisés Félix, de 25 anos, é técnico autorizado de diversas empresas de eletrodomésticos desde 2019. Para ele, essa relação é de confiança de todos os lados: das fabricantes, do próprio trabalhador e de quem contrata o serviço. “Fazendo um bom serviço, o cliente salva o contato e faz propaganda da gente. Se algo der errado, eu posso contar com a fábrica, que vai me dar uma opção ou um conselho de como contornar o problema, caso eu não esteja conseguindo resolver da maneira indicada no protocolo”, diz.

O profissional, que tem um ponto localizado na avenida Senador Lemos, em Belém, começou na área antes da época da pandemia da Covid-19. Ele era representante de uma dessas empresas e, quando saiu, procurou conhecimento no mercado para poder atuar por conta própria. “Fui ao Sebrae e, como já tinha contato de fornecedores, pedi informações de como abrir um CNPJ. Então, mandei um e-mail para uma empresa que é 100% brasileira e eles fizeram contato comigo”, relembra Moisés.

Demanda

A ideia deu tão certo que os clientes que foram surgindo começaram a procurar os serviços do técnico de forma particular, para produtos que já tinham saído da garantia das fabricantes. Além disso, para garantir mais conforto, Moisés começou a oferecer atendimentos em domicílio. “Muitos perguntavam se eu trabalhava com geladeira, se ia em casa… Iam me relatando situações que ocorriam, por exemplo, de levar o produto [para outras assistências] e ele não ficar pronto”, conta.

“Por isso, fui achando maneiras de atender quase todos os eletrodomésticos e eletroportáteis em domicílio. Faço manutenção, orçamento e consertos em produtos”, afirma Moisés. O horário do trabalho dele também foi alterado para trazer comodidade para a demanda. “Também precisei fazer isso porque tem clientes que trabalham até as 17h e não tinham como receber o técnico em casa. Então, expandi meu horário para 21 horas, deixando todos mais a vontade”, complementa.

Moisés faz, em média, cinco serviços por dia. Dependendo do tipo, cada conserto ou manutenção pode custar entre R$ 30 e R$ 100, para produtos menores, como sons, e chegar a mais de R$ 700, para refrigeradores. “O bom de ser autorizado é que instalamos os produtos fazendo com que ele não perca a garantia de fábrica. Pode ser que um eletricista com pouco conhecimento faça alguma instalação que possa prejudicar o aparelho e, se ele apresentar defeito na assistência, perde a garantia”, finaliza o técnico.

Fluxo de clientes é constante nas autorizadas

Uma outra vantagem pontuada das assistências autorizadas é o fluxo constante de clientes. Jorge Braga é técnico e trabalha há 20 anos no ramo em Belém. De acordo com ele, ter o vínculo com as fabricantes permite maior visibilidade. “O nosso nome aparece no site das empresas e isso puxa muito clientes, tanto os que ainda tem produto na garantia, quanto fora dela. Atendemos de 20 a 30 pessoas no horário normal de expediente. Mas, sábado é quando o movimento é maior”, enfatiza.

Jorge faz consertos e manutenções de itens de áudio e vídeo. “Nosso atendimento é presencial, ou seja, o cliente tem que trazer a TV, mas, a partir de janeiro, nós vamos atender consumidores a domicílio, no caso de tv acima de 55 polegadas - porque é muito grande para levar até a loja. Sendo autorizado, temos a facilidade para acessar peças, principalmente quando está fora da garantia. Fora da garantia o preço é nosso, da própria assistência”.

Confiança

A confiança é um ponto fundamental na escolha de Tereza Alves, aposentada de 70 anos, para o conserto dos seus eletrodomésticos. Atualmente, ela tem um técnico autorizado que já conhece os produtos da casa em que mora, dado o tempo de serviço que a família tem com o profissional. “É um serviço bem feito, a gente chama e vem logo. Já precisamos de consertos de ar-condicionado, máquina de lavar, freezer… Tudo é feito com qualidade. E eu indico para outras pessoas que precisam também”, diz.