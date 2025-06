Parceria entre Governo do Estado e Cielo quer capacitar mulheres empreendedoras do Pará

Como parte do programa Capacita Cop, o Governo do Pará e o Time Cielo firmam parceria promovendo o Impulsiona Cielo - Amazônia, capacitação através de cursos para mulheres (cis e trans) negras e indígenas da região amazônica, com objetivo de qualificá-las, criando oportunidades de profissionalização para o comércio.

O secretário da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), Victor Dias, se pronunciou sobre a iniciativa: "Capacitar mulheres e empreendedoras é preparar o Pará para um desenvolvimento mais justo e inclusivo. Estamos olhando para a COP30 com responsabilidade, mas, principalmente, com compromisso social. Essas mulheres serão protagonistas da economia local antes, durante e depois do evento.”

O propósito da ação, de acordo com o Time Cielo, é capacitar as mulheres da região e construir um legado para a comunidade, visando um desenvolvimento sustentável.

Para Angélica Campos, líder de Gente, Gestão e Performance da Cielo, o programa, além de capacitar, também vai fomentar a economia regional, criando um legado duradouro de desenvolvimento sustentável e inclusão. “Nossa missão é apoiar essas pessoas na construção de negócios resilientes e prósperos, impactando positivamente a economia local e promovendo a igualdade de gênero e raça”, afirma Angélica.

Com a capacitação, é esperado que 2.900 mulheres possam construir um trabalho próspero no Estado. Divididos entre Línguas Inglês, Educação Financeira, e Empreendedorismo Digital, os cursos terão duração de 12 meses. As inscrições no programa Impulsiona Cielo - Amazônia, estão abertas. São aptas ao programa: mulheres com renda mensal de um a dois salários mínimos, ter CADÚnico, ser empreendedora, microempreendedora e/ou trabalhadora da região metropolitana de Belém ou outras zonas turísticas do Estado do Pará e atuar nos setores de turismo e comércio em atendimento direto com os clientes. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link: (clique aqui).

Mulheres ainda enfrentam dificuldades ao empreender

Em parceria, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), realizaram um estudo que resultou no “Panorama do Empreendedorismo Femino no Brasil", divulgado em agosto de 2024. A partir dos dados recolhidos e observações socioeconômicas, a atual situação das mulheres empreendedoras demonstra que na hora de construir seu próprio negócio elas seguem desvalorizadas pelo mercado e também possuem menos oportunidades e incentivos para seus empreendimentos.

O estudo realizado como ferramenta para auxiliar o Brasil no cumprimento da agenda de 2030, concluiu que as mulheres ainda passam por diversos obstáculos e não conseguem alcançar pleno potencial das suas capacidades e da própria empresa. Entre esses impedimentos estão: Acesso a recursos financeiros; Equilíbrio entre vida familiar e profissional; Acesso a modelos, mentores e redes; Acesso à informação e tecnologia digital; Fatores culturais; Formalidade x informalidade; Desigualdades regionais; e Desigualdades raciais.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) de 2021 constatou que as empreendedoras, passam em média 17% a menos do tempo em relação aos homens investindo no seu trabalho em função de outras responsabilidades, principalmente dentro de casa. Elas são “as chefes” em 49% das casas de família e cumprem jornadas extensas, sendo assim o estresse e o cansaço, além do tempo insuficiente, tornam mais difícil um maior empenho e participação delas em cursos capacitantes para o seu negócio.