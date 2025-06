Vale-refeição dura apenas 8 dias para trabalhadores do Norte, diz levantamento

Uma pesquisa apontou que os benefícios de vale-refeição e alimentação dos trabalhadores da região Norte duraram apenas 8 dias do mês, enquanto a média nacional foi de 11 dias. Os dados são do primeiro trimestre de 2025 e englobam compras em restaurantes e supermercados. O levantamento foi realizado pela solução de benefícios da Flash, plataforma de gestão da jornada de trabalho.

A região Norte, juntamente com a região Nordeste, foi uma das regiões que registrou gastos médios por transação acima da média nacional tanto em restaurantes como em supermercados. Enquanto os trabalhadores brasileiros gastaram em média R$ 102,59 em supermercados e R$ 50,58 em restaurantes a cada compra realizada, os trabalhadores do Norte gastaram R$109,93 e R$57,88, respectivamente, a cada transação.

Já no Nordeste, os trabalhadores gastaram em média R$110,24 em supermercados e R$51,11 em restaurantes. Apenas a região Sul do país registrou gastos por transação abaixo da média nacional.

De acordo com Gabriel Kurimori, diretor-geral da unidade de negócios de Benefícios da Flash, ao oferecer os dois benefícios, de vale-alimentação e refeição, as empresas dão liberdade para os colaboradores escolherem como preferem se alimentar, segundo as suas necessidades. “Isso permite que eles aproveitem melhor os seus benefícios, podendo fazer o valor render mais ao longo do mês. Por exemplo, uma pessoa que opta por comer em restaurantes durante alguns dias e em outros levar comida para o trabalho, comprando em supermercados, possivelmente conseguirá se alimentar com seus benefícios ao longo do mês, mesmo que o saldo do cartão dure apenas 11 dias”.

Ainda assim, os dados revelam um desafio persistente: mesmo com o benefício combinado, o custo da alimentação em regiões como o Norte compromete a duração dos valores recebidos. O cenário destaca a necessidade de as empresas considerarem as particularidades regionais no desenho de seus pacotes de benefícios, promovendo mais equidade e poder de compra aos trabalhadores em todo o país.