Pará tem melhor desempenho da Região Norte com exportações do agronegócio

O Pará é o Estado da região Norte com o melhor desempenho no ranking das exportações de produtos do agronegócio, segundo o levantamento feito pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Até o mês de outubro deste ano, a exportação de produtos do agronegócio do estado acelerou em 4,27%, (considerando o valor exportado), em comparação ao mesmo período do ano anterior, com Valor de Exportação de US$ 3,19 bilhões (2,28% da exportação agro nacional e 16,93% do Valor Global Exportado do Estado do Pará).

A Sedap elaborou o estudo com base nas informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), através do Portal AGROSTAT – Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro e Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), através do sistema Comex Stat.

Segundo avaliou o estatístico João Ulisses Silva, responsável pelas análises locais, o Pará ocupa o décimo lugar no ranking das unidades federativas exportadoras de produtos do agronegócio do país no acumulado até outubro de 2024, com participação de 2,28% das exportações nacionais do agro.

“As maiores participações estão concentradas nos Estados do São Paulo (18,41%), Mato Grosso (16,94%) e Paraná (11,33%). O Pará aparece na frente na região Norte , concentrando 39% das exportações e também de estados de outras regiões, como por exemplo, o Espírito Santo”, detalhou o estatístico.

Produtos

A soja continua sendo o principal produto da pauta de exportação do estado, registrando até o momento (outubro/24), segundo informou a coordenadora de planejamento da Sedap, Maria de Lourdes Minssen, o valor de US$ 1,50 bilhões (47,09% do total Agro do Estado). Logo em seguida aparecem os grupos das carnes (US$ 630,37 milhões); animais vivos (exceto pescado) (US$ 399,85 milhões); produtos florestais (US$ 166,34 milhões) e os cereais, farinhas e preparações (US$ 154,13 milhões).

“Os cinco principais grupos de produtos citados correspondem aproximadamente 89,40% do valor de exportação agro paraense no acumulado do ano (janeiro a outubro de 2024)”, explicou a coordenadora.

O agronegócio paraense tem como principal destino, segundo informou, a China, onde os seus produtos totalizam US$ 1,15 bilhões (36,02% do valor total Agro paraense), seguido dos países como a Espanha (valor de US$ 196,33 milhões e 6,15%), Iraque (valor de US$ 195,72 milhões e 6,13%), Estados Unidos (valor de US$ 182,81 milhões e 5,73%), Egito (valor de US$ 121,93 milhões e 3,82%), Turquia (valor de US$ 12,59 milhões e 3,81%) e Holanda (Países Baixos) (valor de US$ 101,54 milhões e 3,18%).

“Os sete principais países correspondem com aproximadamente 65% do valor agro exportado paraense”, concluiu a coordenadora.