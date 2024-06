61º Encontro Ruralista discute inovações tecnológicas no agro paraense

Líderes do agronegócio paraense participam, nesta terça (4) e quarta-feira (05/06), do 61º Encontro Ruralista em Belém. O evento semestral é promovido há 31 anos pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Pará (Senar), e está sendo realizado no Palácio da Agricultura, na travessa Dr. Moraes, no bairro de Nazaré, das 9h às 18h. Segundo os organizadores, utilizar o potencial econômico do estado para a melhoria dos índices de desenvolvimento humano é uma das principais metas a serem atingidas após as discussões.

Para o presidente da Faepa, Carlos Xavier, transformar o Pará em um dos estados mais desenvolvidos do Brasil demanda união entre as lideranças do agronegócio. “É um estado que tem todas as condições para ser o primeiro, em termos de desenvolvimento, da nação brasileira. Nós temos território, estabilidade climática e água doce”, destacou.

Presidente da Faepa, Carlos Xavier, falando em uma das mesas do evento (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O tema "Agro 4.0: Tecnologia, Inovação e Comunicação" orienta as discussões desta edição do Encontro Ruralista, do qual participam 134 presidentes de sindicatos de produtores rurais do estado do Pará, coordenadores de núcleos regionais, assessores técnicos, lideranças rurais e dirigentes de órgãos públicos relacionados ao setor.

Walter Cardoso, superintendente do Senar no Pará, explica que o órgão é um braço operacional do Sistema Faepa na capacitação técnica-gerencial dos produtores rurais no estado, e defende a importância de discutir o tripé tecnologia-inovação-comunicação no agro paraense. “Nós precisamos modernizar a comunicação, com boas informações e técnicas, como a inteligência artificial. O mundo todo está se desenvolvendo nessa área da tecnologia 4.0 e, evidentemente, os produtores rurais do estado do Pará também têm essa oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento de novas técnicas e práticas”, afirmou.

Participantes do evento acompanham o primeiro dia de evento, nesta terça-feira (04/06) (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O vice-presidente da Faepa e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ulianópolis, Fernão Zancaner, diz que o encontro é um momento agregador das atuais demandas de quem faz o agro paraense. “Trazendo todo mundo para Belém, a gente consegue discutir esses assuntos que, muitas vezes, estão centralizados; aprofundar e traçar estratégias para que essas tecnologias e pautas de representatividade do agronegócio sejam permeadas para todos os municípios”, ressalta.

Também coordenador estadual do movimento Invasão Zero — lançado em novembro de 2023 para conter as invasões em propriedades rurais no Pará —, Zancaner destaca que, além da programação prevista, os participantes propõem pautas a serem discutidas ao final do evento. “Nós vamos ter um painel sobre o movimento Invasão Zero e diversas outras pautas, com temas diferentes, mas que estão interligados ao incentivo à produção agrícola do Estado. Normalmente, essas discussões ocorrem mais no segundo dia, quando a gente coloca para votação”, explica.

Programação do dia 05/06 (quarta-feira)

9h às 12h30 – Painel Agrotecnologias : ‘Pulverização aérea de insumos agrícolas’, ‘Irrigação’, ‘Sistema oficial de rastreabilidade bovídea individual do Pará’, ‘Valorizar para transformar’ e ‘ATeG Senar’.

: ‘Pulverização aérea de insumos agrícolas’, ‘Irrigação’, ‘Sistema oficial de rastreabilidade bovídea individual do Pará’, ‘Valorizar para transformar’ e ‘ATeG Senar’. 14h30 às 18h – Painel Mudanças Climáticas X Desenvolvimento: ‘Paragoclima’, ‘Tendências climáticas para o estado do Pará’, ‘Programa REDD Jurisdicional’, ‘Mudanças climáticas e desenvolvimento da Amazônia’, ‘Frente parlamentar da agricultura do estado do Pará’.