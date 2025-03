Pará tem 30 municípios aptos a receber recursos do Novo PAC para proteção de encostas

Trinta municípios do Pará foram identificados como aptos a receber investimentos do Novo PAC Seleções, na modalidade Prevenção a Desastres, da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. O programa visa destinar recursos para obras de contenção de encostas em áreas de risco previamente mapeadas pelo Governo Federal.

A previsão é de que seja investido R$ 1,3 bilhão na contenção de encostas em todo o país, sendo R$ 1 bilhão oriundo do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 300 milhões por meio de financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Entre os municípios paraenses incluídos na lista estão Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santarém e Tucuruí, além de outras cidades das regiões norte, nordeste e sul do estado. As prefeituras dessas localidades poderão submeter projetos ao Novo PAC Seleções, cujas inscrições já estão abertas.

Ao todo, 727 cidades brasileiras foram identificadas como prioritárias para o recebimento de recursos. A maior parte dessas áreas de risco está na região Sudeste, especialmente em Minas Gerais. O Pará e o Amazonas concentram o maior número de municípios da região Norte.

Seleções

Além dos municípios mapeados, outras cidades podem participar do processo seletivo, desde que comprovem a existência de áreas de risco conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. A documentação deve ser enviada para o e-mail selecao.risco@cidades.gov.br.

Confira a lista dos municípios paraenses aptos a receber recursos do Novo PAC:

Abaetetuba

Alenquer

Almeirim

Altamira

Ananindeua

Aveiro

Baião

Barcarena

Belém

Bragança

Curuá

Irituia

Itaituba

Juruti

Marabá

Monte Alegre

Nova Esperança do Piriá

Óbidos

Oriximiná

Pacajá

Paragominas

Parauapebas

Ponta de Pedras

Redenção

Santarém

São João de Pirabas

São Miguel do Guamá

Trairão

Tucumã

Tucuruí

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)