Ministério das Cidades autoriza construção de 274 novas moradias no Pará pelo Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades anunciou a construção de 274 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no estado do Pará. A novidade, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (20), beneficiará moradores da zona rural de Paragominas e da área urbana de Redenção, no sudeste do estado.

No município de Paragominas, 50 unidades serão construídas na zona rural por meio do programa MCMV Rural. Já em Redenção, serão construídos os residenciais Elul 1 e 2, totalizando 224 moradias, com 112 casas em cada um dos empreendimentos. O investimento nas unidades de Redenção é de R$ 31,3 milhões, provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O investimento total na construção dessas novas moradias será de R$ 31,3 milhões, recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), destinado ao financiamento de moradias populares no Brasil. As portarias publicadas no Diário Oficial da União são assinadas por Hailton Madureira, secretário executivo do Ministério das Cidades, que atualmente ocupa o cargo de forma interina, em substituição ao ministro Jader Filho, que está em licença médica.

Além do Pará, as autorizações abrangem mais cinco estados brasileiros: Amazonas, Ceará, Goiás, Paraíba e Pernambuco, além do Distrito Federal. Ao todo, o programa Minha Casa, Minha Vida está autorizando a construção de 1.430 novas unidades habitacionais, sendo um grande passo para atender a uma das principais necessidades da população: a moradia digna e acessível.

Os novos projetos são parte de uma série de ações do governo federal voltadas para a inclusão social e a redução das desigualdades regionais, visando proporcionar condições adequadas de habitação para as famílias mais vulneráveis. Essas moradias farão diferença significativa na vida de quem precisa de um lar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas.