Pará receberá novas moradias do Minha Casa Minha Vida Rural; confira

O ministro das Cidades, Jader Filho, autorizou a contratação de 94 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Rural para os municípios de Santarém Novo e Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. A portaria nº 222 do Ministério das Cidades foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (12).

De acordo com o documento, Santo Antônio do Tauá terá a construção de 50 casas na zona rural, sob responsabilidade do Instituto Socioambiental Progresso. Em Santarém Novo, serão 44 moradias organizadas pela Associação de Desenvolvimento Sustentável do Polo Jutaí - ADESU.

Este é o segundo anúncio de autorizações do MCMV Rural no Pará neste mês. No último dia 6, os municípios de Capanema e Santarém também foram beneficiados com 50 moradias rurais cada, totalizando 100 novas unidades. Com esses projetos, aproximadamente 800 pessoas serão beneficiadas no estado.

O ministro Jader Filho destacou que a redução do déficit habitacional é prioridade do Governo Federal. “Quando o presidente Lula recriou o Minha Casa, Minha Vida, que havia sido extinto na antiga gestão, nos deu a missão de terminar o que havia sido paralisado e abandonado, mas, principalmente, estabeleceu o compromisso de contratar pelo menos dois milhões de novas moradias em todo o país até o fim de 2026. Vamos superar este número em mais de 500 mil casas, sem esquecer que a habitação precisa chegar a quem precisa, seja nos grandes centros urbanos, como também nas zonas rurais. Por isso que, aqui no Pará, estamos abrangendo cada vez mais cidades com novas as seleções do programa, levando moradia digna aos paraenses em todas as regiões do estado”, pontuou.

A portaria publicada nesta quarta-feira prevê um total de 569 moradias do MCMV Rural distribuídas por 14 municípios em cinco estados. Mais de 2 mil pessoas devem ser beneficiadas com as novas unidades habitacionais.

O Minha Casa, Minha Vida Rural é destinado a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, considerando características específicas das regiões atendidas e respeitando o meio ambiente. Desde 2023, o programa selecionou 75 mil novas unidades habitacionais em todo o país.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)