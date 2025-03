Minha Casa Minha Vida: Pará ganhará 100 novas moradias rurais do programa

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), na modalidade rural, terá mais 100 novas moradias no Pará. A contratação das unidades habitacionais foi anunciada pelo Ministério das Cidades nesta quinta-feira (6). As beneficiadas nesta leva são as cidades de Capanema, no nordeste do estado, e Santarém, no oeste paraense, com 50 moradias para cada, conforme portaria assinada pelo ministro da pasta, Jader Filho, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

No município de Capanema, as moradias serão construídas na Vila Jacarequara, sob a organização da Associação Beneficente da Comunidade. Já em Santarém, as unidades são destinadas à Comunidade Surucuá, localizada na margem esquerda do rio Tapajós, cuja proposta foi apresentada pela Associação Comunitária de Moradores Produtores Agroextrativistas de Surucuá.

No total, já foram selecionadas mais de 57 mil moradias apenas na região Norte do país, sendo mais de 28 mil, aproximadamente 49%, apenas no Pará. Esse cálculo considera a retomada do programa em 2023.

O representante da pasta, ministro Jader Filho, que também é paraense, destaca o empenho da pasta e do Governo “de levar moradia digna aos brasileiros que sonham em conquistar a casa própria”.

“Estamos trabalhando com a superação da nossa meta inicial, que era contratar dois milhões de casas em todo o país até 2026 e, agora, esperamos atingir 2,5 milhões, impactando a vida de mais de 10 milhões de brasileiros”, declarou o ministro.

O DOU desta quinta-feira traz autorizações para a contratação de 760 novas moradias enquadradas nas modalidades Rural e Urbana do Minha Casa, Minha Vida. A expectativa é de que cerca de 3 mil pessoas acessem a casa própria em oito municípios de seis estados brasileiros.