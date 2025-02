Lula critica gestão anterior e anuncia recuperação de obras em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Belém, nesta sexta-feira (14/2), para vistoriar obras relacionadas à COP30. Ontem, ele entregou, ao lado do ministro das cidades, Jader Filho, e do governador do Pará, Helder Barbalho, unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Durante entrevista à Rádio Clube do Pará, Lula criticou o governo anterior pelo abandono de projetos de infraestrutura no estado e reafirmou o compromisso com a retomada das construções.

"Foi uma irresponsabilidade do último governante, que deixou por tanto tempo o povo esperando por isso aqui no Pará. Estamos recuperando mais de 87 mil casas [habitações] que foram abandonadas e 80 escolas que estavam paradas só aqui em Belém. O que esse governante veio fazer, o que ele queria?", declarou o presidente.

A fala faz referência ao desmonte de políticas habitacionais e educacionais nos últimos anos, que impactou diretamente o Pará. De acordo com Lula, a prioridade de sua gestão é garantir que as obras paralisadas sejam concluídas para atender à população.

Expansão do Minha Casa, Minha Vida

Durante a entrevista, Lula também falou sobre a ampliação do Minha Casa, Minha Vida, um dos carros-chefe de seu governo na área social. Ele reafirmou que a meta inicial, de construir 2 milhões de unidades até 2026, será superada.

"A meta era fazer 2 milhões (de unidades), mas vamos atingir 2,5 milhões de casas até dia 31 de dezembro de 2026. Já tínhamos feito mais de 7 milhões de casas (entre o meu governo e o governo de Dilma), e agora serão mais 2,5 milhões"., afirmou. Lula ainda ressaltou: "Nosso déficit habitacional continua de 7 milhões [de unidades]. Construir casa é a mais importante garantia e o mais importante desejo que o povo trabalhador tem nesse país", finalizou.