Presidente Lula lamenta falecimento de cineasta Cacá Diegues

O cineasta Cacá Diegues, Carlos José Fontes Diegues, morreu nesta sexta-feira (14) aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

No site oficial da presidente da República, uma nota de pesar foi divulgada assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja na íntegra:

"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Cacá Diegues, que durante sua vida levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo.

Ganga Zumba, Xica da Silva, Bye, bye Brasil, e, mais, recentemente, Deus é Brasileiro mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade. E representam a luta de nosso cinema, que sempre se reergueu quando tentaram derrubá-lo.

Meus sentimentos aos familiares, colegas e fãs do grande Cacá Diegues"

A morte do cineasta foi em decorrência de complicações causadas por uma cirurgia.