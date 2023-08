Pará segue no topo entre os estados com a tarifa de energia mais cara do país

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão tarifária da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A no valor médio de 11,07% (sendo 9,61% para o consumidor residencial) e acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 3,53% (INPC/IBGE). Com mais esse aumento, o Pará continua no topo da lista das tarifas mais caras do país, com o Megawatt-hora custando R$ 0,816, conforme levantamento feito pelo Grupo Liberal sobre o valor cobrado em outros estados brasileiros. Em algumas dessas unidades da Federação, ainda não houve revisão tarifária neste ano.

A Equatorial atende 2,9 milhões de unidades consumidoras no Pará. Com o reajuste aprovado nesta terça-feira, 15, a tarifa de energia elétrica do Pará soma 171,33% de aumento realizado junto aos consumidores residenciais no acumulado dos últimos dez anos, segundo contabiliza o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA).

De 2013 para cá, a inflação oficial ficou em 73%, ou seja, a energia elétrica no Pará já sofreu reajustes acima da inflação em quase 100% somente na última década, aponta o supervisor técnico do Dieese-PA, economista Everson Costa. “A energia subiu mais do que o dobro da inflação”.

“Quando você tem a energia cara para um estado com o rendimento baixo, com isso, a população sofre com o aumento do custo de vida e a dificuldade de atrair investimentos porque o custo de instalação, manutenção e operação é caro. Infelizmente, todos nós perdemos (com o reajuste da tarifa) porque a energia contribui diretamente para que os indicadores socioeconômicos do estado não melhorem”, avalia. “Atualmente, 3,7 milhões de pessoas estão no mercado de trabalho no Pará, sendo que cerca de 53% têm o rendimento de apenas um salário mínimo (R$ 1.320).

Confira o ranking de tarifa de energia elétrica, por estado brasileiro, em 2023

A tarifa de energia elétrica é composta por uma série de fatores, incluindo o custo da geração, transmissão e distribuição de energia, bem como impostos e encargos.

Estado Tarifa (R$ / MWh)

Pará 0,816

Rio Grande do Sul 0,794

Mato Grosso do Sul 0,778

Mato Grosso 0,764

Minas Gerais 0,742

Goiás 0,722

Distrito Federa l0,712

Tocantins 0,694

Paraná 0,680

Santa Catarina 0,667

Rio de Janeiro 0,647

Bahia 0,637

Pernambuco 0,629

Sergipe 0,613

Alagoas 0,607

Ceará 0,593

Rio Grande do Norte 0,586

Paraíba 0,579

Maranhão 0,573

Piauí 0,567

Amazonas 0,562

Acre 0,556

Rondônia 0,551

Roraima 0,546

Amapá 0,542

*Alguns estados ainda terão reajuste tarifário da Aneel