Pará gerou mais de 7 mil novos postos de trabalho em abril

Os dados mais recentes disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, revelam um saldo positivo para o Estado do Pará no último mês. São 7.332 novos postos de trabalho este ano, apenas em abril, um aumento de em média 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre as atividades econômicas do estado, o setor de serviços registrou o melhor desempenho com 4.932 novos postos.

No acumulado do quadrimestre (janeiro a abril) deste ano, o estado já alcançou segue uma linha de bons resultados, como esclarece o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). “No comparativo entre admitidos e desligados, o saldo positivo alcança a geração de 16.746 postos de trabalhos”, com 162.094 admitidos em abril de 2024, contra 146.866 no mesmo período de 2023.

De acordo com o supervisor técnico do Dieese, Everson Costa, os desempenhos positivos na maioria dos setores econômicos do estado são reflexo também das movimentações em torno da Conferências das Partes (Cop 30) em 2025. Além do destaque na área de serviços, os segmentos de comércio e construção também apresentaram um bom desempenho com 1.633 e 1.263 respectivamente. Em contrapartida, o setor da agropecuária teve baixa em abril, registrando saldo negativo de 473 postos de trabalho perdidos, seguido da indústria com 23 postos a menos.

Na comparação entre todos os estados que compõem a região norte do país, o Pará foi destaque com mais de 7 mil vagas formais de trabalho. Os demais estados também seguiram com saldos positivos no mês analisado. Com destaque para o Amazonas que gerou 3.576, seguido dos estados do Tocantins e Acre com 3.576 e 3.576 respectivamente.

Setores da Economia:

Serviços (4.932)

Comércio (1.633)

Construção (1.263)

Agropecuária (-473)

Indústria (-23)