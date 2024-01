Setor financeiro desponta como gerador de vagas, mas requer qualificações

A descentralização de serviços financeiros de grandes bancos gerou inúmeras oportunidades para o mercado nas últimas décadas e, especialmente com o avanço das corretoras, das fintechs e dos bancos digitais, os profissionais que atuam neste setor ganham cada vez mais espaço, prestando serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento para clientes e investidores.

Para o assessor de investimentos Idean Alves, essas inovações levaram acesso ao mercado financeiro não apenas onde se tinha uma agência bancária ou uma grande estrutura de atendimento, mas aos “rincões do Brasil”, por meio da internet e de profissionais altamente capacitados. “Nessa esteira há uma grande oferta de vagas para as diversas áreas profissionais, como para investimentos, crédito, seguro, fusões e aquisições (M&A), comercial e back office, pois as empresas buscam criar um ecossistema completo, onde o cliente possa fazer tudo em um só lugar”, ressalta.

Qualificação

Para atuar no mercado financeiro e aproveitar o momento de crescimento, no entanto, é preciso se capacitar. De acordo com o profissional, as certificações são indispensáveis e necessárias para quem pensa em atuar na área. Afinal, a atuação desses profissionais é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“Além disso, ter certificações extras, fora da sua área, contam pontos positivos, assim como as internacionais, a exemplo do Certified Financial Planner (CFP), de planejador financeiro com reconhecimento internacional, e o Chartered Financial Analyst (CFA), a maior e mais exigente do mercado financeiro mundial. E tão importante quanto as certificações são as soft skills, como resiliência, vontade de aprender constantemente, garra e ambição, pois o mercado financeiro é muito competitivo”, declara.

Para continuar evoluindo e garantir um crescimento na carreira, com bons salários, o profissional deve se reinventar sempre que possível. Na opinião do assessor de investimentos, é preciso ter “fome de conhecimento e de crescimento”, estar sempre se atualizando para além de sua área, fazer networking e ter conhecimentos diversos. Além disso, a pessoa deve ter bem definido em que área gostaria de atuar no mercado financeiro e seguir os requisitos necessários para isso. Uma boa forma de alcançar tudo isso é trocando boas práticas com outros profissionais da área.

Outra dica do especialista é que os novos trabalhadores aprendam de forma ilimitada e pensando no longo prazo. “Na era da informação e da internet, todo mundo quer tudo de forma instantânea, mas uma carreira de sucesso é construída no longo prazo. Se você está focado em se desenvolver ao longo do caminho e em fazer o melhor pelo seu cliente, esses são os maiores ativos dos profissionais de mercado financeiro que, se bem trabalhados, vão trazer muito sucesso com o tempo”, orienta.

A educação, para isso, é fundamental, na opinião de Idean. Ele avalia que se manter atualizado é essencial no mercado financeiro, até por ser um mercado que “muda todo dia” e, consequentemente, necessita que o profissional acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na sua área de atuação, como isso impacta a vida do cliente, a abordagem da instituição, as mudanças na economia e mais.

Tecnologia

Outro setor que despontou no mercado foi o de tecnologia, que o especialista considera cada dia mais relevante para as operações de empresas e com remunerações cada vez melhores, por ser uma mão de obra escassa a nível global. Idean ainda destaca a relevância que os assessores de investimentos vêm ganhando nos últimos anos - ele os chama de “médicos financeiros das famílias e das empresas” -, além dos consultores, analistas e gestores.

O uso mais frequente da tecnologia, incluindo inteligência artificial e automação, está impactando as funções tradicionais no setor financeiro. Para Idean, essas inovações estão sendo “muito bem-vindas”, pois reduzem o processo operacional de muitas áreas, o que gera mais tempo para os profissionais atenderem os clientes com mais qualidade. Segundo ele, basta que os trabalhadores e as empresas aprendam a usar bem as ferramentas e as novas oportunidades que vêm com elas, o que garante um diferencial competitivo no longo prazo.

Vagas de estágio e aprendiz

O Pará tem um total de 112 vagas abertas, sendo 38 de aprendiz e 74 de estágio. Confira algumas:

DIREITO [BELÉM - ESTÁGIO]

Bolsa-auxílio: R$ 600 mais auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursar do 6° ao 8° semestre

Código da OE: 5002595

ADMINISTRAÇÃO [BELÉM - ESTÁGIO]

Bolsa-auxílio: R$ 600 mais vale-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursar do 1° ao 8° semestre

Código da OE: 5008768

ENSINO MÉDIO [BELÉM - ESTÁGIO]

Bolsa-auxílio: R$ 619,99 mais auxílio-transporte

Carga horária: Das 13h às 17h

Requisitos: Cursar ensino médio ou estar formado

Código da OE: 4994770

ENSINO MÉDIO [BELÉM - ESTÁGIO]

Bolsa-auxílio: R$ 694,36 mais auxílio-transporte

Carga horária: Das 7h às 13h

Requisitos: Cursar ensino médio

Código da OE: 4994326

DIREITO [BELÉM - ESTÁGIO]

Bolsa-auxílio: R$ 671,56 mais auxílio-transporte

Carga horária: Das 9h às 13h

Requisitos: Cursar o 5° ao 10ª semestre e ter experiência em órgãos públicos

Código da OE: 4991152

Entrar em contato Portal Ciee (portal.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento (3003-2433)