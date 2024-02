Setor de serviços fecha 2023 com aumento de quase 10% no Pará

O setor de serviços registrou um crescimento de quase 10% no Pará em 2023. Em dezembro do ano passado, o crescimento foi de 0,7% em comparação com o mês anterior no Estado. No acumulado do ano, o reajuste foi de 9,7% em comparação com o mesmo período de 2022, enquanto que no mês de dezembro o aumento foi de 6,4% no comparativo com o mesmo período de 2022. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (9), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A cabeleireira paraense Silvana Quadros diz que, apesar dos números do IBGE mostrarem um saldo positivo, para ela, a movimentação não foi como o esperado. Para este ano, a proprietária de um salão de beleza afirma que organizou promoções para atrair mais clientes.

“Agora em fevereiro é a mesma coisa, a gente fez promoção para bloquinho, maquiagem para bloquinho mais o penteado, para ver se vem cliente, mas o movimento ainda não melhorou”, relata.

Resultados nacionais

No Brasil, 2023 fechou com o terceiro ano seguido de expansão do setor, com crescimento de 2,3%. Em dezembro passado, o volume de serviços no Brasil avançou 0,3%, sendo o segundo resultado positivo consecutivo.

O acumulado nos dois últimos meses do ano teve um aumento de 1,2% nos serviços. No acumulado dos últimos 12 meses, os serviços diminuíram o ritmo. Eles apresentaram recuo na magnitude de crescimento de 3,1% em novembro para 2,3% em dezembro de 2023.