Pará entrega benefício habitacional para casas sustentáveis no Combu, em Belém
Programa “Sua Casa COP30 Sustentável” vai garantir 45 moradias nas ilhas de Belém com uso de tijolo ecológico de açaí
O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (1º) o benefício habitacional “Sua Casa COP30 Sustentável”, que permitirá a construção de 45 moradias ecológicas nas ilhas de Belém. Conforme informações divulgadas pela gestão estadual, as casas serão erguidas com tijolos produzidos a partir do caroço de açaí, tecnologia que deve reduzir em mais de 70 toneladas a emissão de CO₂ na atmosfera.
Para o diretor-presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Manoel Pioneiro, o projeto une preservação ambiental e inclusão social. “Além da questão ecológica, estamos trazendo moradia digna para as pessoas que vivem nas ilhas de Belém. É um trabalho orientado pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan”, disse.
O convênio será executado em parceria com a Cooperativa Mista da Ilha do Combu (Coopmic). Mizael Rodrigues, presidente da entidade, avalia que a a iniciativa representa um novo olhar para a comunidade. “Pela primeira vez, o poder público vai além do turismo, oferecendo moradia digna e sustentável às famílias ribeirinhas”, afirmou.
Tecnologia sustentável nas construções
De acordo com os responsáveis pelo projeto, os tijolos ecológicos permitem reduzir em até 30% o tempo de obra, além de oferecer conforto térmico, isolamento acústico e economia de até 40% nos materiais. A tecnologia reduz ainda o consumo de água (90%), cimento (80%), ferro (50%) e elimina o uso de madeira.
As casas também contarão com telhas ecológicas, que têm maior durabilidade e aproveitam materiais reciclados. Outra inovação é a instalação de biodigestores, que tratarão resíduos orgânicos, gerando biogás e biofertilizantes.
O doutor em Engenharia Civil Marco Oliveira, do Instituto Federal do Pará (IFPA), explicou que o diferencial está na incorporação do caroço de açaí ao cimento. “O Pará é o maior produtor de açaí do mundo. Ao utilizar o caroço em uma matriz cimentícia com proposta de captura de CO₂ e possibilidade de geração de crédito de carbono, o projeto se torna inovador. Além disso, valoriza os saberes amazônicos”, disse.
Apoio técnico e primeira beneficiária
As famílias contempladas terão direito à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis), garantida pela Lei Federal nº 11.888/2008. O suporte inclui acompanhamento de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais durante a construção.
A primeira beneficiária será a moradora da Ilha do Combu, Ângela Maria Soares, que há mais de 50 anos trabalha na coleta de açaí. “Agora vou viver em uma casa boa, longe da maré, e poderei aproveitar os benefícios ecológicos, inclusive para fazer uma horta”, comemorou.
