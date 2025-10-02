Pará entrega benefício habitacional para casas sustentáveis no Combu, em Belém

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (1º) o benefício habitacional “Sua Casa COP30 Sustentável”, que permitirá a construção de 45 moradias ecológicas nas ilhas de Belém. Conforme informações divulgadas pela gestão estadual, as casas serão erguidas com tijolos produzidos a partir do caroço de açaí, tecnologia que deve reduzir em mais de 70 toneladas a emissão de CO₂ na atmosfera.

Para o diretor-presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Manoel Pioneiro, o projeto une preservação ambiental e inclusão social. “Além da questão ecológica, estamos trazendo moradia digna para as pessoas que vivem nas ilhas de Belém. É um trabalho orientado pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan”, disse.

O convênio será executado em parceria com a Cooperativa Mista da Ilha do Combu (Coopmic). Mizael Rodrigues, presidente da entidade, avalia que a a iniciativa representa um novo olhar para a comunidade. “Pela primeira vez, o poder público vai além do turismo, oferecendo moradia digna e sustentável às famílias ribeirinhas”, afirmou.

Tecnologia sustentável nas construções De acordo com os responsáveis pelo projeto, os tijolos ecológicos permitem reduzir em até 30% o tempo de obra, além de oferecer conforto térmico, isolamento acústico e economia de até 40% nos materiais. A tecnologia reduz ainda o consumo de água (90%), cimento (80%), ferro (50%) e elimina o uso de madeira. As casas também contarão com telhas ecológicas, que têm maior durabilidade e aproveitam materiais reciclados. Outra inovação é a instalação de biodigestores, que tratarão resíduos orgânicos, gerando biogás e biofertilizantes.

O doutor em Engenharia Civil Marco Oliveira, do Instituto Federal do Pará (IFPA), explicou que o diferencial está na incorporação do caroço de açaí ao cimento. “O Pará é o maior produtor de açaí do mundo. Ao utilizar o caroço em uma matriz cimentícia com proposta de captura de CO₂ e possibilidade de geração de crédito de carbono, o projeto se torna inovador. Além disso, valoriza os saberes amazônicos”, disse.

Apoio técnico e primeira beneficiária As famílias contempladas terão direito à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis), garantida pela Lei Federal nº 11.888/2008. O suporte inclui acompanhamento de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais durante a construção. A primeira beneficiária será a moradora da Ilha do Combu, Ângela Maria Soares, que há mais de 50 anos trabalha na coleta de açaí. “Agora vou viver em uma casa boa, longe da maré, e poderei aproveitar os benefícios ecológicos, inclusive para fazer uma horta”, comemorou.