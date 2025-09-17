Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Combu e Parque Estadual do Utinga recebem melhorias em telefonia e internet como legado da COP30

Conectividade será ampliada nas unidades de conservação e em outros 18 pontos de Belém

O Liberal
fonte

Ilha do Combu e Parque do Utinga terão melhoria do sinal de telefonia e internet. (Bruno Cecim / Agência Pará)

A Área de Proteção Ambiental (APA) da ilha do Combu, localizada na região insular de Belém e também gerida pelo Ideflor-Bio, receberá antenas para melhorar a telefonia e a internet na localidade. O território, que abriga comunidades tradicionais e atividades turísticas ligadas à gastronomia e biodiversidade, será beneficiado com a ampliação do sinal e melhora da comunicação.

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, também receberá a ampliação dos sinais. As ações estão entre os legados permanentes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Para o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, a medida tem peso estratégico. “O Utinga e o Combu são cartões-postais de Belém. Receber conectividade não é apenas avanço tecnológico: é mais segurança e valorização das comunidades locais”, assegura.

Os novos equipamentos proporcionarão uma melhor experiência também para os visitantes que virão em maior número ao parque e ao Combu durante a COP30, em novembro, na capital paraense.

A iniciativa é fruto da articulação entre o governo do Pará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado (Ideflor-Bio), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), o Ministério das Comunicações, a prefeitura de Belém, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodepa), a associação Conexis e as operadoras de telefonia Claro, TIM e Vivo.

No Utinga, a medida terá impacto direto na segurança, na experiência de lazer, na comunicação em tempo real e no trabalho das equipes de gestão do espaço. O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, enfatiza o significado da conquista. “O Parque Estadual do Utinga é um dos espaços mais visitados do Pará e, com a COP30, terá ainda mais visibilidade internacional. A chegada da conectividade de qualidade é um legado transformador para quem visita e trabalha no parque”, disse.

No ano passado, o Parque recebeu cerca de 500 mil pessoas, e até julho deste ano já contabilizava quase 400 mil visitantes. A bancária Juliana Santos, que visita com frequência a unidade de conservação aos fins de semana, sofre com a falta de sinal. “Quem vem ao parque sabe que na maior parte dos trajetos ficamos sem sinal. Com essa novidade, teremos mais segurança e comodidade”, destacou.

Expansão da cobertura - De acordo com a Anatel, a cobertura de internet e telefonia será ampliada em mais de 20 pontos da Região Metropolitana de Belém, incluindo o Parque da Cidade, o Porto Futuro, o Estádio Mangueirão e o Mercado do Ver-o-Peso. Das 15 áreas consideradas prioritárias, 14 terão antenas permanentes, consolidando um legado duradouro para a infraestrutura urbana.

Planejamento e futuro - O trabalho de articulação para expansão da rede começou em setembro de 2023 e envolveu diversas frentes para garantir a qualidade da infraestrutura de telecomunicações. Coube à Anatel padronizar aspectos técnicos, reforçar as redes 4G e 5G e definir protocolos de segurança cibernética. Durante a COP30, a agência fará monitoramento em tempo real do desempenho da rede para assegurar estabilidade e cobertura em todas as áreas de grande fluxo de pessoas.

Para além da conferência, Júlio Meyer ressalta que a conectividade nas unidades de conservação urbanas representa um marco de modernização e inclusão digital. “Belém dá um passo importante ao unir preservação ambiental, lazer, turismo e tecnologia no fortalecimento da sua infraestrutura”, ressalta. 

