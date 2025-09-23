Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Com o intuito de promover o turismo sustentável e fortalecer a identidade cultural local, foi lançada oficialmente nesta terça-feira (23/09) a Rota Combu, um novo roteiro que envolve 14 empreendimentos da Ilha do Combu em Belém. A iniciativa, que engloba os pilares da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), visa a transformar a região em um destino turístico de destaque, celebrando a riqueza da biodiversidade e a sabedoria tradicional da comunidade amazônica.

A cerimônia de lançamento, realizada no restaurante Porto Combu, contou com a presença de autoridades como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, além de empreendedores locais e representantes de organizações parceiras. O evento marcou o início de uma jornada que pretende dar visibilidade internacional ao ecoturismo e à economia verde da região.

O que é a Rota Combu?

A Rota Combu é um esforço conjunto que reúne iniciativas de empreendedores locais para estruturar um caminho que exalta as riquezas naturais e culturais da Ilha de Combu. A rota abrange áreas como alimentação, mobilidade, hospitalidade e economia criativa, com foco na promoção do turismo sustentável. Os 14 empreendimentos participantes são responsáveis por um ecossistema de negócios que prioriza a conservação, a autenticidade e a valorização da cultura local.

(Foto: Igor Mota)

A criação do roteiro foi fruto de um trabalho colaborativo que envolveu reuniões, consultorias e pesquisas ao longo de seis meses. A construção dessa rota é descrita como "viva", uma vez que a cada novo passo, novos empreendimentos podem ser incorporados à iniciativa.

(Foto: Igor Mota)

Compromisso com a sustentabilidade e a economia Local

Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae Pará, destacou a importância da iniciativa para os pequenos negócios da região e para o fortalecimento do turismo sustentável.

Rubens Magno. (Foto: Igor Mota)

"A Ilha do Combu tem muita potência, muita ancestralidade e muitos negócios locais. Nosso objetivo é proporcionar visibilidade internacional a esses empreendedores e contribuir para um novo modelo de desenvolvimento baseado na economia verde", afirmou Magno.

Ele ainda ressaltou que mais de 97% das empresas de turismo no Brasil são de pequeno porte, o que torna o papel do Sebrae essencial na promoção e no apoio a esses empreendedores.

Rubens Magno e Marcelo Freixo durante visita a Ilha do Combu. (Foto: Igor Mota)

Marcelo Freixo, presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), também enfatizou a importância da originalidade e da autenticidade do projeto.

"O que você encontra na Rota Combu você não vai encontrar em Paris ou Madrid. A cultura local, a sabedoria, o sabor e as vivências amazônicas são o que temos de melhor para oferecer ao mundo", declarou Freixo, que acredita que iniciativas como essa podem ser a chave para um novo modelo de desenvolvimento no Brasil.

Marcelo Freixo. (Foto: Igor Mota)

Impacto na comunidade e na cultura amazônica

A inauguração da Rota Combu também trouxe um impacto direto na comunidade local. Dona Nena, proprietária da Filha do Combu, fábrica de chocolates na ilha, expressou a esperança de que a iniciativa contribua para a organização e o fortalecimento da comunidade.

"Esperamos impactar mais pessoas e conscientizar a comunidade sobre a importância de manter nossa ilha bonita e organizada, recebendo bem os visitantes", disse Nena.

Para ela, a Rota Combu pode ajudar a alavancar a produção local e melhorar a produtividade de pequenos produtores, especialmente com o suporte de assistência técnica e capacitação.

Dona Nena, dona de fábrica de chocolate. (Foto: Igor Mota)

Ecoturismo e visibilidade internacional

A Samaúma Eco Experiências, agência de ecoturismo da Ilha do Combu, também faz parte da nova rota. Sua fundadora, Analice Mota, explicou que o apoio do Sebrae foi essencial para transformar a empresa, que originalmente se dedicava ao transporte tradicional da ilha, em uma operadora de ecoturismo.

Analice Mota, dona de agência de ecoturismo. (Foto: Igor Mota)

"A nossa proposta é oferecer experiências ribeirinhas, experiências autênticas da cultura local. A visibilidade que a Rota Combu trará será um grande impulso para o Pará e para o Brasil", afirmou Mota.

Ela também destacou a importância de capacitar e valorizar os empreendedores locais para garantir que o desenvolvimento seja inclusivo e sustentável.