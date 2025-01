Pará abriu mais de 56 mil microempresas em 2024

O estado do Pará apresentou um total de 56.494 microempresas abertas no acumulado de 2024, segundo dados do Ministério da Economia (ME), um crescimento de quase 3% em relação ao ano de 2023. Desse total, Belém lidera o ranking dos municípios com o maior percentual, tendo 15.728 microempresas abertas. Para o gerente de relacionamento empresarial Antônio Romero, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esse desempenho pode ser um reflexo das vantagens que recaem sobre as vendas de microempreendedores, em especial, após a regularização dos negócios.

“Hoje existem diversas condições favoráveis para quem obtém um CNPJ, como obter máquina de cartão, créditos via bancos e outras instituições financeiras, obter apoio do Sebrae, um apoio mais amplo sobre seus projetos, assim como de outras instituições”, explica Romero. Segundo ele, para os MEIs, que hoje faturam cerca de R$ 81 mil, esse movimento contribui positivamente no crescimento e na efetivação do negócio, o que leva à abertura de novas empresas no mercado estadual.

Seguindo o percentual da capital paraense, o município de Ananindeua, na região metropolitana, também apresentou um bom desempenho, sendo o segundo colocado com 6.137 microempresas. Em seguida, os municípios de Parauapebas, sudeste paraense, e Santarém, no baixo amazonas, completam o ranking, com 3.188 e 2.958 respectivamente. Além deles, Marabá, no nordeste paraense, também apresenta um desempenho expressivo com a abertura de 2.462 microempresas.

Microempreendedores da capital paraense avaliam o último ano como um impulso de vendas e fazem projeções igualmente positivas para o desempenho de 2025. A artesã de biojoias Sandra Nascimento, explica que profissionalizar o seu negócio no ano passado ajudou a alcançar um número de vendas maior e conquistar mais espaço no mercado. “Tivemos um aumento de 60% em relação a 2023 com o nosso trabalho, trabalhando basicamente em feiras e em uma proporção menor pela internet”, afirma.

Este ano, a microempreendedora projeta um novo impulso de vendas, devido ao aperfeiçoamento da sua marca e a movimentação intensa causada pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), evento sediado em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro. “A gente já vê a movimentação na nossa cidade, os investimentos que estão tendo, não só em infraestrutura, como investimento pessoal. Nos dando orientação de ter um pouco de conhecimento de outro idioma, até para que a gente possa falar com as pessoas que vêm de fora do país. São coisas que a gente vislumbra assim com uma perspectiva de venda maravilhosa”, explica.

Fechamento

Outro dado que também cresceu em 2024, foi o número de microempresas que fecharam no balanço do último ano. No total, 30.536 negócios fecharam as portas e encerraram suas atividades, um crescimento de 2,6%, na comparação com o desempenho do ano de 2023. Entre os municípios paraenses, a capital paraense também fechou o ano passado liderando o percentual de fechamento, com a marca de 9.133 microempresas fechadas. Seguido pelos municípios de Ananindeua e Parauapebas, com 3.510 e 1.550 respectivamente.