Belém recebe 2º Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) deu início, nesta terça-feira (20/8), ao 2º Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. O evento se estenderá até quinta-feira (22) reunindo líderes e representantes de diversos setores para discutir e avançar nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento das micro e pequenas empresas em todo o Brasil.

O Fórum Permanente é uma plataforma essencial para a formulação e implementação de políticas que impactam diretamente as micro e pequenas empresas, consideradas a espinha dorsal da economia brasileira. Durante o evento, são realizadas reuniões dos comitês temáticos, debates e apresentações técnicas que abordam os principais desafios enfrentados pelos empreendedores. Este ano, o Fórum reforça a importância da colaboração contínua entre governo, setor privado e entidades de classe, com o objetivo de transformar as discussões em ações práticas.

Fortalecimento dos negócios

Na abertura do Fórum, o MEMP também divulgou o ‘Índice de Políticas Públicas para Pequenas e Médias Empresas na América Latina e Caribe – Rumo a uma Recuperação Inclusiva, Resiliente e Sustentável’, um estudo elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em parceria com o CAF e o SELA. Pela primeira vez, o Brasil participa deste estudo, destacando a prioridade do governo federal em fortalecer o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas, evidenciada pela criação do MEMP.

O secretário nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal, ressaltou a importância do Fórum para transformar políticas em ações concretas.

"A ação do MEMP vai muito além da questão do crédito, implicando na qualificação do posto de trabalho, que é, ao final, o que vai representar ganhos em escala para quem empreende no Brasil. A orientação do ministro Márcio França é de que o ministério deixe Brasília e vá pelos quatro cantos do país levando sua mensagem. O estudo da OCDE veio em boa hora, e o esforço como fórum permanente é justamente estabelecer uma política nacional que saia das páginas dos estudos, da letra fria da lei, e vire resultado operacional", declarou Juvenal.

O secretário executivo do MEMP, Tadeu Alencar, enfatizou a relevância do Fórum como uma iniciativa que transcende o papel de um simples evento. "O Fórum Permanente tem um sentido de permanência em seu propósito: ajudar as micro e pequenas empresas a se adaptarem e superarem os desafios diários. Tenho certeza de que o estudo da OCDE, combinado com as discussões realizadas aqui, nos ajudará a impulsionar ainda mais o setor", afirmou.

O evento conta com a presença de diversas autoridades, incluindo a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabeth Grunvald, e representantes de entidades como o Sebrae Pará e a OCDE, além de membros dos governos estadual, municipal e federal.

As atividades do Fórum prosseguem até o dia 22 de agosto, com reuniões dos comitês temáticos que abordarão temas como racionalização legal e burocrática, acesso a mercados, tecnologia e inovação, financiamento e crédito e capacitação empreendedora.