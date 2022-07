Pacto Global: Globo adere à iniciativa da ONU para promover o crescimento sustentável e a cidadania

A Globo lançou nesta quinta-feira (14), em São Paulo, um pacote de ações de sustentabilidade corporativa com o objetivo de tornar a empresa ainda mais responsável social e ambientalmente. Agora, a emissora faz parte do Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que incentiva as empresas a adotarem práticas que estimulem o crescimento sustentável e a cidadania. As informações são do telejornal Bom Dia Brasil.

“A nossa agenda 20/30 é resultado de um trabalho histórico da Globo, que a Globo realizou ao longo da sua vida, da sua existência, sempre comprometida com sustentabilidade, com causas relevantes e importantes”, afirma Paulo Marinho, diretor presidente da empresa.

Há mais de 50 anos, a Globo aborda temas importantes para o desenvolvimento da sociedade em sua programação, seja no jornalismo, no esporte ou nas novelas. Essas ações foram colocadas no relatório, que mostra tudo o que a empresa já fez e os planos para o futuro.

Para Manuel Belmar, Diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura da emissora, “a Globo pode ser um indutor desse processo de mudança, de transformação, de melhoria contínua, em prol de um mundo mais equilibrado, mais balanceado”.

Empresa tem seis eixos de atuação:

criação de conteúdo para contribuir com o desenvolvimento ambiental e social do país;

ampliação da diversidade nos conteúdos e nas equipes;

investimento no bem estar dos colaboradores e mais voz a todos;

valorização e proteção da biodiversidade;

atuação de formas transparente e responsável

e,por fim, apoio à educação.

Diversidade e educação

Ao longo dos anos, a emissora já vinha avançando em ações nesse sentido. No ano passado, por exemplo, 23% das contratações em cargos de liderança na Globo foram de negros e negras. Também em 2021, a Globo cedeu mais de 350 milhões de reais a organizações sociais nos intervalos comerciais.

Quanto à educação, a empresa tem apoiado e incentivado ações nessa área desde 1978, quando lançou o Telecurso 2000, e até hoje com o Movimento Led: Luz na Educação.

“A gente precisa, sem dúvida nenhuma, das empresas, e a sociedade demanda isso. Então, a Globo, entrando nessa agenda tão efetiva, vai sem dúvida nenhuma criar um efeito com que outras empresas façam a adesão a esses compromissos e a gente consiga então atingir as metas da agenda 2030”, declarou Carlos Pereira, CEO Pacto Global da ONU no Brasil.