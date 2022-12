Orçamento prevê reajuste salarial de 9% para servidores, diz relator Marcelo Castro

Servidores do Poder Executivo Federal podem ter reajuste de 9% nos salários, no próximo ano. É o que prevê o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, segundo o relator da matéria, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Ele afirmou, nesta terça-feira (13), que o aumento será igual ao previsto para servidores do Judiciário. As informações são do portal Metrópoles.

“Lutei para que os servidores do Executive tivessem o mesmo valor do reajuste do Judiciário. Conseguimos, e o servidor público do governo federal vai ter o mesmo aumento. Sei que a defasagem é grande, mas é o que foi possível fazer”, declarou Castro.

O relatório do projeto da LOA foi protocolado no sistema da Comissão Mista de Orçamento (CMO) na segunda-feira (12). De acordo com o relator, caso a PEC da Transição seja aprovada na Câmara dos Deputados, haverá R$ 168 bilhões de espaço para recompor as verbas de diversas áreas, mas as prioridades são os ministérios da Cidadania, da Saúde, do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura, além do aumento real do salário mínimo e o reajuste dos servidores.

O impacto do reajuste de 9% gira em torno de R$ 11 bilhões. “Por isso tivemos que tirar da PEC”, pontuou o relator.