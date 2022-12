Empresários e lojistas paraenses não veem grande impacto com aumento do salário mínimo

O novo valor do salário mínimo, atualizado por meio de Medida Provisória (MP) publicada nesta segunda-feira (12), não é motivo de preocupação para o empresariado paraense. Segundo a MP, o valor que atualmente é de R$ 1.212 passará para R$ 1.302, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o que representa um ganho de R$ 90 em relação ao teto atual. Segundo o governo federal, o novo valor considera uma variação da inflação de 5,81%, acrescida de ganho real de cerca de 1,5%, o que não vinha ocorrendo nos últimos reajustes do salário mínimo nacional.

O novo valor do salário mínimo será aplicado a todos os trabalhadores do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões. Para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 43,40 e o valor pago por hora será de R$ 5,92.

VEJA MAIS

Segundo o empresário e diretor do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Muzaffar Douraid Said, o novo valor do salário mínimo é benéfico, pois representa uma melhora no poder aquisitivo do consumidor, o que pode impactar em maiores vendas.

“Nós não vemos o aumento do salário acima da inflação como uma coisa ruim. Pelo contrário. Representa mais poder aquisitivo para o consumidor e, consequentemente, mais compras e mais vendas para nós. A classe empresarial e lojista está preparada para arcar com essa diferença nos salários dos trabalhadores, porque quanto mais venda mais lucro e dá para pagar os salários com tranquilidade”, acredita.

A presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, também não vê com preocupação esse reajuste. “O aumento do salário mínimo, apesar de ligeiramente acima da inflação oficial, vai apenas repor as perdas. Estima-se que o impacto nas vendas seja muito leve, até porque também onera a folha de pagamento das empresas”, pondera.

Segundo o governo, o aumento está sendo dado de forma fiscalmente responsável, pois o valor de R$ 1.302 já estava previsto no projeto de Orçamento (PLN 32/2022) enviado ao Legislativo em agosto. Contudo, como foi efetivado por meio de MP, o valor ainda deverá ser analisado por deputados e senadores.