Inscrições para o concurso da Receita Federal começam hoje

A partir desta segunda-feira (12), os interessados em ingressar no funcionalismo público federal poderão se inscrever no concurso da Receita Federal. Além dos altos rendimentos, o certame oferece 699 vagas distribuídas para várias cidades do país. O concurso foi autorizado em junho deste ano pelo Ministério da Economia para os cargos da Carreira Tributária e Aduaneira.

Para a função de auditor-fiscal são disponibilizadas 230 vagas, com remuneração de R$ 21 mil. Já para o cargo de analista-tributário, são 469 oportunidades, com salários que chegam a R$ 11,6 mil. Ambos os cargos exigem diploma de graduação dos participantes.

Do total de vagas, cada cargo terá 5% das vagas reservadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e 20% para negros.

As inscrições devem ser feitas até 19 de janeiro de 2023, pelo site da banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas de participação custam R$ 210 para o cargo de auditor-fiscal e R$ 115 para o de analista-tributário.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula, mediante solicitação e comprovação, estão isentos do pagamento das taxas.

Etapas do concurso

Os participantes serão avaliados por meio de uma prova objetiva; prova discursiva; pesquisa de vida pregressa; e curso de formação profissional. A primeira fase, referente à prova objetiva, será aplicada em todas as capitais do país, na data prevista de 19 de março de 2023, em dois turnos para cada cargo.

A prova para os candidatos será composta por questões de:

- Língua portuguesa;

- Língua inglesa;

- Raciocínio lógico matemático;

- Estatística;

- Economia e finanças públicas;

- Administração geral;

- Administração pública;

- Auditoria;

- Contabilidade geral e pública;

- Fluência em dados;

- Direito administrativo;

- Direito constitucional;

- Direito previdenciário;

- Direito tributário;

- Legislação tributária;

- Legislação aduaneira.

O Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, será na modalidade de Ensino à Distância (EaD). Ao longo do curso, provas deverão ser feitas presencialmente nas cidades de Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE); São Paulo (SP), Curitiba (PR).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)