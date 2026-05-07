Nunes Marques, do STF, intima AGU e PGR para se manifestarem sobre proteção de 'terras raras'

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para se manifestarem sobre uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade que aponta proteção insuficiente do interesse nacional na exploração das "terras raras".

O prazo para a AGU enviar informações é de 10 dias. Depois, a PGR terá 5 dias para apresentar seu parecer.

"Tendo em vista a relevância e a repercussão social da matéria, cumpre providenciar a manifestação das autoridades envolvidas, com vistas ao julgamento definitivo", afirmou Kassio no despacho publicado nesta quarta-feira, dia 6.