Novo Mercado da Farinha será entregue no bairro do Guamá, em Belém

Na manhã desta quarta-feira (19) o novo Mercado da Farinha, situado no bairro do Guamá, em Belém, será entregue à população. O novo investimento irá melhorar a infraestrutura, acessibilidade, segurança e também proporcionar um espaço mais adequado para o trabalho dos feirantes. Além disso, irá facilitar o acesso do público e também promover a geração de emprego e renda no bairro mais populoso da capital paraense.

As obras de reforma no Mercado da Farinha, um dos mais importantes centros de comércio do Bairro do Guamá, foram executadas através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com investimento do Governo do Pará em parceria com a prefeitura municipal.

O local foi dividido em setores de farinha, produtos industrializados, refeição e prestação de serviços, totalizando mais de 110 boxes, 4 banheiros comuns e 1 para PCDs, depósito de lixo, bicicletário e salas administrativas. Além dos boxes novos com cobertura metálica, o espaço recebeu a renovação das instalações elétrica e hidráulica. O Mercado também ganhou a revitalização nas calçadas.

(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da repórter Camila Guimarães)